Почти двести авиарейсов отменены из-за непогоды в Японии
Это связано с приближением тайфуна «Трами». Синоптики называют его очень сильным. Прогнозируется шквалистый ветер и осадки до 80 мм. Телекомпания NHК передает, что тайфун подойдет к острову Окинава в воскресенье.
Комментарии1
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yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:55
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