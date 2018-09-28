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12:05, 28 сентября 2018

Почти двести авиарейсов отменены из-за непогоды в Японии

Это связано с приближением тайфуна «Трами». Синоптики называют его очень сильным. Прогнозируется шквалистый ветер и осадки до 80 мм. Телекомпания NHК передает, что тайфун подойдет к острову Окинава в воскресенье.

Комментарии

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yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:55

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