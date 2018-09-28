Пассажирский самолет оказался в океане после неудачной посадки на один из остров Микронезии
Лайнер местных авиалиний промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и съехал в воду, оказавшись более чем в ста метрах от берега. Пока неизвестно, почему это произошло. На борту находились 47 человек. Никто не погиб и не получил серьезных травм. Сейчас все находятся в больнице.
Комментарии1
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yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:56
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