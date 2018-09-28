Израиль с трибуны Генеральной ассамблеи ООН обвинил Иран в создании ядерного оружия
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху призвал к решительным мерам.
Иран на это выступление уже отреагировал. В Тегеране отрицают наличие оружейной программы, и в свою очередь, обвиняют Иерусалим в продолжении военных ядерных разработок.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 12:08
Посмотрим кому поверят Больше ....
timwlad92 28 сентября 2018 | 12:25
Ну вообще то johnbmw,всем очевидно,что ираиль всеми силами помогает международному терроризму атакуя армии воюющие с международным терроризмом на территории сирии и принимая раненых боевиков из армии международных террористов игил на лечение .
Так что израиль по уши влип как поснбник межлународного терроризма и распростронителя оружия ассового поражения включая не только ядерное,но и бактероологическое и химическое и пытается это оправдать тем что все грозят уничтожить израиль.
Так что израиль реально нарыается на то что израиль уничтожат как уничтожили гртлеровский режим.
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 12:29
timwlad92: огласите ВЕСЬ список кому это "всем очевидно ..." плиз! :-))))
kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 12:34
у исраильцев нос в гумне измазан, всё тужа же...доносы писать на других...видать в крови и древнего народа....
beregov_net 28 сентября 2018 | 12:38
johnbmw: Это очевидно timwlad92 и его кошке
yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:56
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arye_11 28 сентября 2018 | 12:31
timwlad92:
"... оружие ассового поражения".
Класс!!!
Воффка. Я тебя даже полюбил.
Береги свой аss, Воффка.
А то мы такие, не успеешь оглянуться. а тебе его уже поразили.
prof57 28 сентября 2018 | 12:09
И хранили они ядерные бонбы на фабрике для чистки ковров,а чтобы избежать разоблачения - разбили их молотками и разбросали по улицам... Хайли лайкли...
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 12:23
prof57: Программа создания ядерного оружия не ПОДРАЗУМЕВАЕТ успех такой программы ...
prof57 28 сентября 2018 | 12:26
johnbmw: Израиль свои атомные бомбы давно сделал. КНДР даже термоядерные ракеты... Иран имеет достаточно специалистов, но им пока ни к чему их делать.
unprejudiced 28 сентября 2018 | 12:23
Самое смешное что это говорит человек в чьей стране это ядерное оружие незаконно уже имеется.
raffal 28 сентября 2018 | 13:08
unprejudiced: это говорит человек в чьей стране это ядерное оружие незаконно уже имеется.
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Если имеется, то почему незаконно? Незаконно тогда, когда стал участником Договора о нераспространении ядерного оружия, например, как Иран. А Израиль не участник этого Договора. И смешного, всего, что касается ядерного оружия, нет и не бывает.
Так что, наличия ЯО (если оно есть) у Израиля не менее законно, чем у России.
Кстати, в ядерном арсенале России немало того, что после распада "ссср" принадлежало Украине. Украина передала всё ядерное оружие России в обмен на обязательства России быть ГАРАНТОМ её территориальной целостности, неприкосновенности и нерушимости границ.
У Вас что-то ещё о "законности" и отношению России к договорному праву?
tunis 28 сентября 2018 | 12:29
Израиль говорил России, что с ее с300 она совершает ошибку.
Россия не вняла
Сейчас начнется нахлобучка рахи.
len56 28 сентября 2018 | 12:35
Свободу иранскому народу от мерзких аятолл!
Долой средневековье!!!
xuato 28 сентября 2018 | 12:50
После того как РФ гарант и подписант Будапештских соглашений под молчание США, Франции, ВБ, Китая, напал на Украину. Я думаю что не только Израиль (который незаконно имеет ЯО и по законам США должен быть под санкциями) но и Иран, КНДР, Вьетнам, Саудовская Аравия, Габон, Чили все будут стремится овладеть ЯО. Так что пусть представитель Израиле не перевозбуждается на трибуне, а поблагодарит РФ за открытие ящика Пандоры.
za_rodinu_za_stalina 28 сентября 2018 | 12:58
ну да, израили-то белы и пушистый и ЯО не создавал и не имеет
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 13:05
Израиль или Иран считает, что другой СУЩЕСТВОВАТЬ не должен??????
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 13:06
johnbmw: Израиль сколько лет имеет ЯО? как скоро его применит Иран после создания?????
raffal 28 сентября 2018 | 13:12
za_rodinu_za_stalina:
Ой, что за уголовная харя у Вас на аватар? А что создал Израиль и что имеет, Россию не касается. Кстати, ядерное оружие покойного "ссср" создали евреи. Конечно, это был труд многих тысяч людей, в том числе и зэков сталинских концлагерей, но мозговой трест были ставшие трижды героями два академика-еврея Зельдович и Харитон.