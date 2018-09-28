Настоящее имя Александра Петрова британские власти намерены обнародовать на следующей неделе...

Об этом пишет сегодня газета Таймс со ссылкой на свои источники. В Лондоне уверены, что Петров и Боширов — основные фигуранты дела об отравлении в Солсбери — являются офицерами ГРУ. По данным газеты Дейли Телеграф, Петрова действительно зовут Александр, но фамилия у него другая. Его личность сейчас пытаются выяснить и журналисты— расследователи из международной группы Bellingcat и российского интернет-издания Инсайдер. Ранее на этой неделе они объявили, что Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он полковник военной разведки, «Герой России». В Кремле эту информацию не подтверждают.