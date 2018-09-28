Настоящее имя Александра Петрова британские власти намерены обнародовать на следующей неделе
Об этом пишет сегодня газета Таймс со ссылкой на свои источники. В Лондоне уверены, что Петров и Боширов — основные фигуранты дела об отравлении в Солсбери — являются офицерами ГРУ. По данным газеты Дейли Телеграф, Петрова действительно зовут Александр, но фамилия у него другая. Его личность сейчас пытаются выяснить и журналисты— расследователи из международной группы Bellingcat и российского интернет-издания Инсайдер. Ранее на этой неделе они объявили, что Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он полковник военной разведки, «Герой России». В Кремле эту информацию не подтверждают.
Комментарии23
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divannaya_analitika 28 сентября 2018 | 12:09
"Петров" может быть только под полковником.
patrikk_2 28 сентября 2018 | 12:14
Настоящее имя Александра Петрова британские власти намерены обнародовать на следующей неделе...
Не могут выбрать?
gonduras_on_colima 28 сентября 2018 | 12:16
patrikk_2: Это тебе, удод из тролльчатни, легко - у тебя погонял больше, чем дней в году, даже високосном.
А у бедолаги Петрова было только одно, и то спалили.
patrikk_2 28 сентября 2018 | 12:20
Вот хорошие фамилии для А.Петрова. Можете выбрать отсюда.
10 "русских" злодеев в голливудском кино.
https://pikabu.ru/story/10_quotrusskikhquot_zlodeev_v_gollivudskom_kino_3049676
gordy 28 сентября 2018 | 12:23
Зачем охотиться на предателей, если сами не можете сохранить военную тайну?
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 12:31
gordy: Британцы медленно повышают давление на рфские тестикулы, зажатые в дверном проеме. Рфики только судорожно сглатывают. Ничего противопоставить англичанам не могут, полная беспомощность.
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vilingrad 28 сентября 2018 | 12:20
patrikk_2: Затравили неумёх грушных. Травят,как зайцев. Еще и главный болван со своей темой о "гражданских" вписался в эту вонючую кучу. Когда начальник дурак, подчиненные не могут быть умными. Возьмем некоего патриккк...
kottigr1 28 сентября 2018 | 12:22
patrikk_2: А чо тут выбирать ? Худабердыев он.. Это у него на лице написано..
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 12:10
Назовите хотя бы первую букву его настоящей фамилии, чтобы можно было пока подбирать варианты!
polsan 28 сентября 2018 | 12:16
mikhail_spb_: и первую букву фамилии проститутки, которую они вызывали к себе в номер, её куда кстати задевали?!)) Она же этих хероев знает как облупленных! ))
ostapba 28 сентября 2018 | 12:41
........."....То возвращался домой с карнавала на реке веселый комсомолец Пружанский. Его узкие белые брюки сверкали под луной.
— Товарищ Пружанский! — позвал граф, с трудом приподняв к окну свою петушиную голову.
— Это ты, Верка? — крикнул комсомолец, задрав голову.
— Нет, это я, Средиземский. У меня к вам дело. Зайдите на минуточку.
Через пять минут пораженный в самое сердце Пружанский вертелся в комнате, освещенной бронзовым светом...
— Я был великий грешник, сын мой... Мой полк участвовал тогда в больших маневрах у Витебска. И там я встретил вашу мать. Это была очаровательная женщина, хотя и еврейка. Я буде краток. Она увлеклась мною...
— Ах, гражданин Средиземский! Зачем вы не унесли этот секрет с собой в могилу? Что же теперь будет?
Старый граф участливо смотрел на своего второго единственного сына, кашляя и наставляя:
Фото: архив журнала "Огонек"
— Сколько вам еще придется испытать лишений! Из комсомола, конечно, вон. Да я надеюсь, вы и не останетесь в этой враждебной нашему классу корпорации. Из вуза — вон. Да и зачем вам советский вуз? Графы Средиземские всегда получали образование в лицеях. Обними меня, Яшенька, еще разок!.. "...
(Из Ильфа. И Петрова даже..)
idaforever 28 сентября 2018 | 12:11
...в Кремле эту инфу не подтверждают...
но и не опровергают...
varigor 28 сентября 2018 | 12:12
Хватит врать, провокаторы! Лучше освободите похищенных Скрипалей. Прячете их? Отказываете России в совместном расследовании? Значит рыло у вас в пуху.
kottigr1 28 сентября 2018 | 12:18
varigor: Кто же это преступников пускает в ход расследования ?
vilingrad 28 сентября 2018 | 12:23
varigor: Лучше освободите похищенных Скрипалей. Прячете их? "
Ты бы, лох, сменил аватарку, преэде чем топить за свою родную тупую власть. Коммуняки сейчас за оппозицию переоделись:)
sam2018 28 сентября 2018 | 12:19
Паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.
Руководитель Инсайдера от Лондона получает оплату наличкой и недвижимостью.
Генерал Власов, патриот России воевал с большевиками безвозмездно, по идейным соображениям.
polsan 28 сентября 2018 | 12:33
sam2018: Ты же уже это писал про черепа, но подумай, почему тогда, чтобы посадить англичан вместе с Инсайдером и Bellingcat и всех несогласных в лужу, не пригласить даже к той же самой Симонян на РТ Бошарова, Чепигу и тебя, чтобы ты у них замерил лично черепа?! )) В случае успеха, ты станешь звездой и недруги будут повержены! ))
maikl5301 28 сентября 2018 | 12:23
Господи, какая фантастическая чушь. Феерический бред. Прав был Михаил Задорнов : ну ТУУУУПЫЕ они там !!!
marinters 28 сентября 2018 | 12:31
Да этот сериал не хуже, чем "Во все тяжкие!" Ждёшь с нетерпением новую серию каждую неделю!
x_signal 28 сентября 2018 | 12:44
Сидоров?
koltak76_ 28 сентября 2018 | 12:44
Шоу продолжается!
На арене потешные клоуны Письков, Маня Кокс и Симона, кривляются дурачатся и хохочут))
Директор нашего Цырка в запое, не знает что придется говорить на следующей неделе.
Уж больно не хочется выглядеть идиотом, но придется.
zollendorf 28 сентября 2018 | 13:07
Великобритания супер! Ведет русню шаг за шагом в верном направлении. Пора уже вывести на чистую воду и расчленить эту быдляцкую недодержаву на несколько десятков мелких республик не только на благо всего мира, но и для них самих.