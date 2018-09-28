В Киеве облили нечистотами автомобили российского посольства и оторвали у них номерные знаки

Дипломатическое представительство России на Украине уже направило ноту в Министерство иностранных дел этой страны.

Белоснежный внедорожник российского посольства, которому предварительно прокололи колеса, накануне забросали фекалиями, сообщает «Радио Свободы». У другой машины вырвали номерные знаки, а рядом – на асфальте сделали надпись красной краской из балончика. Фотографии повреждённых авто выложил в соцсетях украинский журналист Родион Шовкошитный. На своей странице в Facebook он рассказал об целях акции, которую в России уже назвали хулиганской и непозволительной. По словам Шовкошитного, акция была приурочена к проведению прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева. Тот ушел в отставку. Ужин проходил в здании российской дипмиссии. Активисты бросали файеры во двор дома, при этом, как сказано в комментарии на сайте российского посольства, украинские полицейские «молча наблюдали, ничего при этом не предпринимая». Есть и реакция в Москве: глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сказал, что такими действиями «хулиганы на Украине хотят добиться от России эмоциональной и непродуманной реакции».

Это уже не первое нападение на российские дипобъекты на Украине. В феврале около трех десятков представителей националистических украинских организаций ворвались в киевское здание «Россотрудничества» и требовали свернуть работу центра.