В Киеве облили нечистотами автомобили российского посольства и оторвали у них номерные знаки
Дипломатическое представительство России на Украине уже направило ноту в Министерство иностранных дел этой страны.
Белоснежный внедорожник российского посольства, которому предварительно прокололи колеса, накануне забросали фекалиями, сообщает «Радио Свободы». У другой машины вырвали номерные знаки, а рядом – на асфальте сделали надпись красной краской из балончика. Фотографии повреждённых авто выложил в соцсетях украинский журналист Родион Шовкошитный. На своей странице в Facebook он рассказал об целях акции, которую в России уже назвали хулиганской и непозволительной. По словам Шовкошитного, акция была приурочена к проведению прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева. Тот ушел в отставку. Ужин проходил в здании российской дипмиссии. Активисты бросали файеры во двор дома, при этом, как сказано в комментарии на сайте российского посольства, украинские полицейские «молча наблюдали, ничего при этом не предпринимая». Есть и реакция в Москве: глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сказал, что такими действиями «хулиганы на Украине хотят добиться от России эмоциональной и непродуманной реакции».
Это уже не первое нападение на российские дипобъекты на Украине. В феврале около трех десятков представителей националистических украинских организаций ворвались в киевское здание «Россотрудничества» и требовали свернуть работу центра.
Комментарии56
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noxepy_88 28 сентября 2018 | 12:07
Це Европа, например!
semia 28 сентября 2018 | 12:11
Не годится! Это наш коронный номер и путинское ноу-хау обливать дерьмом то,что не нравится. Людей,картины на выставках и проч. У нас патент и зарегистрированная торговая марка СЕРБ. Потом хорошо,что они Новичком ручки машины российского посольства не обмазали.А то переймут и этот опыт!
patrikk_2 28 сентября 2018 | 12:12
Белоснежный внедорожник российского посольства, которому предварительно прокололи колеса, накануне забросали фекалиями. У другой машины вырвали номерные знаки, а рядом – на асфальте сделали надпись красной краской из баллончика...
Украина - это колыбель европейской цивилизации.
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:23
patrikk_2: Но неблагодарные европейцы это забыли и штрафуют за лозунг "слава украинде" в приличном обществе и требуют извинений :)
kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 12:29
parasuk_: каклы тупиковая ветвь развития макак...они это уже много раз доказали...
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:57
kapitonovih_36: Я бы так не сказал. Они промежуточное звено между обезьяной и человеком. Все по дарвину :)
zapadnay 28 сентября 2018 | 12:37
Откуда пошла такая нехорошая «традиция»?
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 12:58
zapadnay: Как откуда? Из страны смелых и свободных, она там, на Западе, США зовут. Сначала переняли помидоры и тухлые яйки, а затем - все остальное.
zapadnay 28 сентября 2018 | 13:24
permsky_valenok:
А ты действительно валенок, если не понимаешь разницы между национальной помидорной игрой в Испании и позорищем с нечистотами.
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 13:30
zapadnay: А у тебе действительно географ глобус пропил. США и Испания находятся не то, что не в одном месте, но даже и на разных континентах.
anganor 28 сентября 2018 | 13:29
zapadnay: Это не традиция, это так у "це европейцев" пуканы рвет. Так испугались, что рвет при одном виде машины посольства?
vlabumur 28 сентября 2018 | 12:40
patrikk_2: Украина - это колыбель европейской цивилизации.
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20 авг. 2016 г. в Москве неподалеку от офиса "Эха Москвы" совершено "нападение" на журналистку Юлию Латынину. Её облили фекалиями.
Какая колыбель это жалкие подражатели.
permsky_valenok 28 сентября 2018 | 12:56
patrikk_2: ... и родина слонов.
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opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 12:14
semia: Нечистоты это есть автомобили российских дипломатов. .
alexsokoll 28 сентября 2018 | 12:30
Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли?
Экспорт сельхозпродукции продолжает расти. В прошлом году он составил в денежном выражении 20,7 млрд долларов, а в этом ожидается рост до 25–26 млрд, то есть еще на 20%. Если прогноз сбудется, то АПК побьет очередной рекорд.
За последние десять лет – с 2007 по 2017 г. – экспорт всех видов мяса вырос в 10 раз. Причем по итогам прошлого года треть нашего экспорта мяса покупала Украина, четверть – страны ЕАЭС, 22% и 16% пришлось на поставки во Вьетнам и Гонконг.
gadbatat 28 сентября 2018 | 12:11
noxepy_88:
что рашкен, неприятно?
patrikk_2 28 сентября 2018 | 12:16
gadbatat:
Наоборот прикольно. Только нужно чтобы больше людей в Америке и Европе, узнали про про выходки украинских европейцев.
kottigr1 28 сентября 2018 | 12:20
patrikk_2: Вонь дерьма ? Это фирменный след провокаторов из ГРУ и ФСБ..
polikarpich 28 сентября 2018 | 12:23
patrikk_2: Ну да. Про кремлепутских говномётов-то всем уже давно известно. Про всяких "сербов", "казаков", "офицеров", "православных активистов".
Из них дерьмо не только сочится, они им уже забрызгали всё вокруг.
sim202_ 28 сентября 2018 | 12:28
patrikk_2:
///про выходки украинских европейцев.///
Да уж куда им до скрепоносцев с Новичком!!!
sim202_ 28 сентября 2018 | 12:26
noxepy_88:
Симметричненько вам братья-украинцы вкатили за зеленку, мочу
и прочее говно против российских оппозиционеров!
Чем вы , собссно, недовольны?
romol 28 сентября 2018 | 13:22
noxepy_88: чем больше тварей путинских имеют тем быстрей они сдохнут
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 12:08
Интересно, на каком "белоснежном внедорожнике" передвигаются росдипработники?
Надеюсь, на глубоко патриотичном уазе?
rsilk 28 сентября 2018 | 12:38
mikhail_spb_: На Lexus 570 не Тазе.
zik14 28 сентября 2018 | 12:09
Кахлятские будни страны-фекалии))
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:11
Как никто не ждет, что шимпанзе начнет цитировать овидия, так и не ждите когда укронацисткие обезьяны изменят своим диким повадкам :)
polikarpich 28 сентября 2018 | 12:25
parasuk_: Что про "сербских" говнометателей скажешь? Нет ли у тебя двойных стандартов?
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:27
polikarpich: так они, вроде, тоже с украинды ;)
vasya_von_smetankin 28 сентября 2018 | 12:12
Какой кошмар!
Это, как если бы, например, советские граждане забросали какахами немецкое посольство после 21 июня 41-года.
Жидобэндэровцы, одним словом.
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:15
vasya_von_smetankin: бандерлоги у киплинга, как и их украинские потомки, думали, что подражают людям когда кидались нечистотами. Странно, что на украинде еще книжку маугли не запретили :)
cosmo_ 28 сентября 2018 | 12:12
Хохлопитеки еще раз подтвердили свое предназначение...
neyexo 28 сентября 2018 | 12:15
//такими действиями «хулиганы на Украине хотят добиться от России эмоциональной и непродуманной реакции». //
Главный принцип в дипломатии - принцин взаимности, записан в венских конвенциях. Тут думать особо не надо.
petrovich_spb 28 сентября 2018 | 12:17
Формально это хулиганство. А по сути — напоминание о том, что Россия ведет войну против Украины.
noxepy_88 28 сентября 2018 | 12:22
petrovich_spb: Поросёночек, Россия самый крупный инвестор в экономику несчастной Украины. А миллионы украинцев едут в Россию на заработки, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Какая война, ты чего?
drgonish 28 сентября 2018 | 12:51
petrovich_spb:
[А по сути — напоминание о том, что Россия ведет войну против Украины. ]
Извините, само существования российского посольства в Киеве опровергает ваш тезис, и война идет только в телевизоре, который смотрят майдауны которые от избытка чувств разбрасываются содержимым своих голов.
avp235 28 сентября 2018 | 12:21
Справедливости ради, замечу, что первыми стали применять фекалии, как политический аргумент, патриоты в Москве. Так что приоритет за нами.
piter_ug 28 сентября 2018 | 12:24
Несколько хамовато ожидать от украинцев пылкой благодарности за «сотрудничество».
zibex 28 сентября 2018 | 12:25
А на что они надеялись после оккупации Крыма и части Донбасса?
zibex 28 сентября 2018 | 12:27
Русские еще бы и мочой облили
belovnikita 28 сентября 2018 | 12:29
Нечистоты на фоне этого фашисткого посольства становятся образцом чистоты
terens 28 сентября 2018 | 12:33
что еще можно ожидать от обезьян. на месте РФ я бы поддержал разрыв соглашения о сотрудничестве и полностью перекрыл транзит газа как через враждебную территорию.
ss2020 28 сентября 2018 | 12:35
terens: на месте...ты бы... поддержалка и перекрывал ещё не выросла!)))
ss2020 28 сентября 2018 | 12:33
божья роса... лилипутам не привыкать!)))
ivanov356 28 сентября 2018 | 12:36
Вот так и сталкивают лбами для отвлечения и начала войн.
valtameri 28 сентября 2018 | 12:37
В Европе машины с дипломатическими номерами России давно нагло паркуются где хотят и просто игнорируют штрафы. "Дипломатическая неприкосновенность" - как мигалки внутри страны - делаю, что хочу. Похоже украинцы нашли действенный метод на хамов - хамский. С гопниками на их языке, дальше будут стёкла бить.
drgonish 28 сентября 2018 | 12:39
Пока Порошенко неустанно прощувается с Россией. российские инвестиции в Украину только растут. Самое прибыльное железнодорожное направление на Украине - Киев-Москва. На сегодня Россия самый крупнейший торговый партер Украины.
Вместе с тем Украина закупает дрянные электровозы у США за сумасшедшие деньги, пока свой завод стоит без работы. Порошенко покупает у США донецкий уголь и российский газ у ЕС втридорога. Как вы думаете, когда Украину закончат раздевать новые друзья, куда она подастся?
ss2020 28 сентября 2018 | 12:42
drgonish: это маленький, у тебя растёт, а не инвестиции...!)))
drgonish 28 сентября 2018 | 13:08
Когда белые люди обсуждают проблему, небелые люди обсуждают белых людей, которые обсуждают проблему (c) арабская поговорка.
А фиксации лечи свои, если ты мужского полу. Смежно же.
captaingeorge 28 сентября 2018 | 12:44
Художники... Наверное, они так видят этот мир... Посольская машина России в Киеве, облитая дерьмом и с оторванными номерами, по-видимому, в таком виде смотрится там органичнее, поскольку отражает как внутреннее содержание, так и внешние атрибуты...
cypher 28 сентября 2018 | 12:45
Как?! Мария Захарова ещё не обвинила в этом израильскую военщину?!
Израильские ф-16, возвращаясь на свою базу, залетели в Киев и подло сбросили свои отходы прямо на белоснежный внедорожник расссейского МИДа. Долго терпели, укрываясь за ИЛом, могли до базы не дотянуть!
alex19021861 28 сентября 2018 | 12:46
Сами же хохлы и мыть то будут, а потом побегут быстрее менять гривны, пока есть баксы в обменниках от крета МВФ..............
ss2020 28 сентября 2018 | 12:51
alex19021861: это удобрения, чтобы инвестиции лучше росли...вот товарищ говорит растут!))
seva1223 28 сентября 2018 | 12:52
Да идиоты, столько удобрения на это дерьмо перевели...
askold_rurik 28 сентября 2018 | 12:54
Поэтическая фраза: "Белоснежный внедорожник российского посольства...." требует продолжения со словами о "девственной чистоте" и "святой непорочности" мокшанского вездехода.
sergo_25_26 28 сентября 2018 | 13:19
Почувствуйте запах родины. Полностью поддерживаю. Давно пора разорвать все дип.отношения со страной террористом и агрессором.