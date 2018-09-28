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12:01, 28 сентября 2018

В Киеве облили нечистотами автомобили российского посольства и оторвали у них номерные знаки

Дипломатическое представительство России на Украине уже направило ноту в Министерство иностранных дел этой страны.
Белоснежный внедорожник российского посольства, которому предварительно прокололи колеса, накануне забросали фекалиями, сообщает «Радио Свободы». У другой машины вырвали номерные знаки, а рядом – на асфальте сделали надпись красной краской из балончика. Фотографии повреждённых авто выложил в соцсетях украинский журналист Родион Шовкошитный. На своей странице в Facebook он рассказал об целях акции, которую в России уже назвали хулиганской и непозволительной. По словам Шовкошитного, акция была приурочена к проведению прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева. Тот ушел в отставку. Ужин проходил в здании российской дипмиссии. Активисты бросали файеры во двор дома, при этом, как сказано в комментарии на сайте российского посольства, украинские полицейские «молча наблюдали, ничего при этом не предпринимая». Есть и реакция в Москве: глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сказал, что такими действиями «хулиганы на Украине хотят добиться от России эмоциональной и непродуманной реакции».
Это уже не первое нападение на российские дипобъекты на Украине. В феврале около трех десятков представителей националистических украинских организаций ворвались в киевское здание «Россотрудничества» и требовали свернуть работу центра.

Комментарии

56

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noxepy_88 28 сентября 2018 | 12:07

Це Европа, например!

semia 28 сентября 2018 | 12:11

Не годится! Это наш коронный номер и путинское ноу-хау обливать дерьмом то,что не нравится. Людей,картины на выставках и проч. У нас патент и зарегистрированная торговая марка СЕРБ. Потом хорошо,что они Новичком ручки машины российского посольства не обмазали.А то переймут и этот опыт!

patrikk_2 28 сентября 2018 | 12:12

Белоснежный внедорожник российского посольства, которому предварительно прокололи колеса, накануне забросали фекалиями. У другой машины вырвали номерные знаки, а рядом – на асфальте сделали надпись красной краской из баллончика...

Украина - это колыбель европейской цивилизации.

parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:23

patrikk_2: Но неблагодарные европейцы это забыли и штрафуют за лозунг "слава украинде" в приличном обществе и требуют извинений :)

kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 12:29

parasuk_: каклы тупиковая ветвь развития макак...они это уже много раз доказали...

parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:57

kapitonovih_36: Я бы так не сказал. Они промежуточное звено между обезьяной и человеком. Все по дарвину :)

zapadnay 28 сентября 2018 | 12:37

Откуда пошла такая нехорошая «традиция»?

permsky_valenok 28 сентября 2018 | 12:58

zapadnay: Как откуда? Из страны смелых и свободных, она там, на Западе, США зовут. Сначала переняли помидоры и тухлые яйки, а затем - все остальное.

zapadnay 28 сентября 2018 | 13:24

permsky_valenok:
А ты действительно валенок, если не понимаешь разницы между национальной помидорной игрой в Испании и позорищем с нечистотами.

permsky_valenok 28 сентября 2018 | 13:30

zapadnay: А у тебе действительно географ глобус пропил. США и Испания находятся не то, что не в одном месте, но даже и на разных континентах.

anganor 28 сентября 2018 | 13:29

zapadnay: Это не традиция, это так у "це европейцев" пуканы рвет. Так испугались, что рвет при одном виде машины посольства?

vlabumur 28 сентября 2018 | 12:40

patrikk_2: Украина - это колыбель европейской цивилизации.
++++++++++++++++++++++++++

20 авг. 2016 г. в Москве неподалеку от офиса "Эха Москвы" совершено "нападение" на журналистку Юлию Латынину. Её облили фекалиями.

Какая колыбель это жалкие подражатели.

permsky_valenok 28 сентября 2018 | 12:56

patrikk_2: ... и родина слонов.

yulya__tcikina 28 сентября 2018 | 12:57

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opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 12:14

semia: Нечистоты это есть автомобили российских дипломатов. .

alexsokoll 28 сентября 2018 | 12:30

Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли?

Экспорт сельхозпродукции продолжает расти. В прошлом году он составил в денежном выражении 20,7 млрд долларов, а в этом ожидается рост до 25–26 млрд, то есть еще на 20%. Если прогноз сбудется, то АПК побьет очередной рекорд.

За последние десять лет – с 2007 по 2017 г. – экспорт всех видов мяса вырос в 10 раз. Причем по итогам прошлого года треть нашего экспорта мяса покупала Украина, четверть – страны ЕАЭС, 22% и 16% пришлось на поставки во Вьетнам и Гонконг.

gadbatat 28 сентября 2018 | 12:11

noxepy_88:
что рашкен, неприятно?

patrikk_2 28 сентября 2018 | 12:16

gadbatat:

Наоборот прикольно. Только нужно чтобы больше людей в Америке и Европе, узнали про про выходки украинских европейцев.

kottigr1 28 сентября 2018 | 12:20

patrikk_2: Вонь дерьма ? Это фирменный след провокаторов из ГРУ и ФСБ..

polikarpich 28 сентября 2018 | 12:23

patrikk_2: Ну да. Про кремлепутских говномётов-то всем уже давно известно. Про всяких "сербов", "казаков", "офицеров", "православных активистов".
Из них дерьмо не только сочится, они им уже забрызгали всё вокруг.

sim202_ 28 сентября 2018 | 12:28

patrikk_2:
///про выходки украинских европейцев.///
Да уж куда им до скрепоносцев с Новичком!!!

sim202_ 28 сентября 2018 | 12:26

noxepy_88:
Симметричненько вам братья-украинцы вкатили за зеленку, мочу
и прочее говно против российских оппозиционеров!
Чем вы , собссно, недовольны?

romol 28 сентября 2018 | 13:22

noxepy_88: чем больше тварей путинских имеют тем быстрей они сдохнут

mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 12:08


Интересно, на каком "белоснежном внедорожнике" передвигаются росдипработники?
Надеюсь, на глубоко патриотичном уазе?

rsilk 28 сентября 2018 | 12:38

mikhail_spb_: На Lexus 570 не Тазе.

zik14 28 сентября 2018 | 12:09

Кахлятские будни страны-фекалии))

parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:11

Как никто не ждет, что шимпанзе начнет цитировать овидия, так и не ждите когда укронацисткие обезьяны изменят своим диким повадкам :)

polikarpich 28 сентября 2018 | 12:25

parasuk_: Что про "сербских" говнометателей скажешь? Нет ли у тебя двойных стандартов?

parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:27

polikarpich: так они, вроде, тоже с украинды ;)

vasya_von_smetankin 28 сентября 2018 | 12:12

Какой кошмар!
Это, как если бы, например, советские граждане забросали какахами немецкое посольство после 21 июня 41-года.
Жидобэндэровцы, одним словом.

parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:15

vasya_von_smetankin: бандерлоги у киплинга, как и их украинские потомки, думали, что подражают людям когда кидались нечистотами. Странно, что на украинде еще книжку маугли не запретили :)

cosmo_ 28 сентября 2018 | 12:12

Хохлопитеки еще раз подтвердили свое предназначение...

neyexo 28 сентября 2018 | 12:15

//такими действиями «хулиганы на Украине хотят добиться от России эмоциональной и непродуманной реакции». //

Главный принцип в дипломатии - принцин взаимности, записан в венских конвенциях. Тут думать особо не надо.

petrovich_spb 28 сентября 2018 | 12:17

Формально это хулиганство. А по сути — напоминание о том, что Россия ведет войну против Украины.

noxepy_88 28 сентября 2018 | 12:22

petrovich_spb: Поросёночек, Россия самый крупный инвестор в экономику несчастной Украины. А миллионы украинцев едут в Россию на заработки, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Какая война, ты чего?

drgonish 28 сентября 2018 | 12:51

petrovich_spb:
[А по сути — напоминание о том, что Россия ведет войну против Украины. ]

Извините, само существования российского посольства в Киеве опровергает ваш тезис, и война идет только в телевизоре, который смотрят майдауны которые от избытка чувств разбрасываются содержимым своих голов.

avp235 28 сентября 2018 | 12:21

Справедливости ради, замечу, что первыми стали применять фекалии, как политический аргумент, патриоты в Москве. Так что приоритет за нами.

piter_ug 28 сентября 2018 | 12:24

Несколько хамовато ожидать от украинцев пылкой благодарности за «сотрудничество».

zibex 28 сентября 2018 | 12:25

А на что они надеялись после оккупации Крыма и части Донбасса?

zibex 28 сентября 2018 | 12:27

Русские еще бы и мочой облили

belovnikita 28 сентября 2018 | 12:29

Нечистоты на фоне этого фашисткого посольства становятся образцом чистоты

terens 28 сентября 2018 | 12:33

что еще можно ожидать от обезьян. на месте РФ я бы поддержал разрыв соглашения о сотрудничестве и полностью перекрыл транзит газа как через враждебную территорию.

ss2020 28 сентября 2018 | 12:35

terens: на месте...ты бы... поддержалка и перекрывал ещё не выросла!)))

ss2020 28 сентября 2018 | 12:33

божья роса... лилипутам не привыкать!)))

ivanov356 28 сентября 2018 | 12:36

Вот так и сталкивают лбами для отвлечения и начала войн.

valtameri 28 сентября 2018 | 12:37

В Европе машины с дипломатическими номерами России давно нагло паркуются где хотят и просто игнорируют штрафы. "Дипломатическая неприкосновенность" - как мигалки внутри страны - делаю, что хочу. Похоже украинцы нашли действенный метод на хамов - хамский. С гопниками на их языке, дальше будут стёкла бить.

drgonish 28 сентября 2018 | 12:39

Пока Порошенко неустанно прощувается с Россией. российские инвестиции в Украину только растут. Самое прибыльное железнодорожное направление на Украине - Киев-Москва. На сегодня Россия самый крупнейший торговый партер Украины.

Вместе с тем Украина закупает дрянные электровозы у США за сумасшедшие деньги, пока свой завод стоит без работы. Порошенко покупает у США донецкий уголь и российский газ у ЕС втридорога. Как вы думаете, когда Украину закончат раздевать новые друзья, куда она подастся?

ss2020 28 сентября 2018 | 12:42

drgonish: это маленький, у тебя растёт, а не инвестиции...!)))

drgonish 28 сентября 2018 | 13:08

Когда белые люди обсуждают проблему, небелые люди обсуждают белых людей, которые обсуждают проблему (c) арабская поговорка.

А фиксации лечи свои, если ты мужского полу. Смежно же.

captaingeorge 28 сентября 2018 | 12:44

Художники... Наверное, они так видят этот мир... Посольская машина России в Киеве, облитая дерьмом и с оторванными номерами, по-видимому, в таком виде смотрится там органичнее, поскольку отражает как внутреннее содержание, так и внешние атрибуты...

cypher 28 сентября 2018 | 12:45

Как?! Мария Захарова ещё не обвинила в этом израильскую военщину?!
Израильские ф-16, возвращаясь на свою базу, залетели в Киев и подло сбросили свои отходы прямо на белоснежный внедорожник расссейского МИДа. Долго терпели, укрываясь за ИЛом, могли до базы не дотянуть!

alex19021861 28 сентября 2018 | 12:46

Сами же хохлы и мыть то будут, а потом побегут быстрее менять гривны, пока есть баксы в обменниках от крета МВФ..............

ss2020 28 сентября 2018 | 12:51

alex19021861: это удобрения, чтобы инвестиции лучше росли...вот товарищ говорит растут!))

seva1223 28 сентября 2018 | 12:52

Да идиоты, столько удобрения на это дерьмо перевели...

askold_rurik 28 сентября 2018 | 12:54

Поэтическая фраза: "Белоснежный внедорожник российского посольства...." требует продолжения со словами о "девственной чистоте" и "святой непорочности" мокшанского вездехода.

sergo_25_26 28 сентября 2018 | 13:19

Почувствуйте запах родины. Полностью поддерживаю. Давно пора разорвать все дип.отношения со страной террористом и агрессором.

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