Суд Канады отказался вернуть гражданство страны бывшему нацисту. Жалобу подавал 94-летний Гельмут Оберландер
В конце прошлого столетия выяснилось, что уроженец Украины был причастен к преступлениям фашистов и скрыл это, когда подавал документы на иммиграцию в Канаду. Сам Оберландер утверждает, что в 17 лет его вынудили поступить на службу к нацистам, и он никогда не разделял их взгляды. В ходе следствия было установлено, что он служил переводчиком и не участвовал в убийствах людей. Несмотря на это, в жалобе на лишение гражданства ему было отказано.
Комментарии5
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dotore79 28 сентября 2018 | 11:48
Гражданство Украины ему просто обязаны дать, а там безвиз и прочие блага.
serj_2675 28 сентября 2018 | 11:49
Гельмут Оберландер - уроженец Украины. Очень оригинально
neyexo 28 сентября 2018 | 12:08
serj_2675:
родился в селе Гальбштадт (ныне город Молочанск)
banyi4 28 сентября 2018 | 11:53
Срочно в хохляндию! Там нацистов любят, орден даже вручат )
michael_c 28 сентября 2018 | 12:00
banyi4: Неизвестно ещё , где их больше любят в России или Украине ...