Суд Канады отказался вернуть гражданство страны бывшему нацисту. Жалобу подавал 94-летний Гельмут Оберландер

В конце прошлого столетия выяснилось, что уроженец Украины был причастен к преступлениям фашистов и скрыл это, когда подавал документы на иммиграцию в Канаду. Сам Оберландер утверждает, что в 17 лет его вынудили поступить на службу к нацистам, и он никогда не разделял их взгляды. В ходе следствия было установлено, что он служил переводчиком и не участвовал в убийствах людей. Несмотря на это, в жалобе на лишение гражданства ему было отказано.