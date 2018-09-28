Французский журналист оштрафован в Казахстане. Репортер Винсент Прадо был задержан накануне в Актау
Там он записывал интервью с участниками Жанаозенских событий (семь лет назад власти разгоняли бастующих нефтяников, были убитые и раненые). Как передает агентство «Интерфакс», французскому журналисту суд запретил вести видеосъемки в регионе.
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eniro 28 сентября 2018 | 11:40
"Гамлєт, або Феномен датського кацапізму" (Лесь Подерв'янський)