В Москве арестовали бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна».
Как сообщает
«КоммерсантЪ», кавалера ордена Мужества Андрея Кулакова заподозрили в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 20 миллионов рублей.
Решение об аресте вынес Таганский суд столицы, Андрей Кулаков был задержан после вневедомственной проверки, которая показала, что он добился необоснованного снижения тарифов на рекламу. Их устанавливает МВД, потери ведомства превысили 23 миллиона рублей. Андрей Кулаков во время задержания находился в квартире у своей бывшей супруги, поэтому суд посчитал, что у него есть намерение скрыться и поместил его под стражу в спецблок СИЗО «Медведь». Арестовывать сразу после задержания Кулакова не стали. По информации «Коммерсанта», видимо, учли тот факт, что радио-менеджер и журналист, прежде, будучи офицером возглавлял пресс-центр группировки МВД в Чечне, был тяжело ранен, получил контузию, а также имеет многочисленные ведомственные награды. Сам Кулаков вины не признает, а снижение тарифов на рекламу объяснил суду желанием привлечь рекламодателей в условиях кризиса. Претензии к себе он связывает с внутренним служебным конфликтом.
Учредителем радиостанции «Милицейская волна» является Министерство внутренних дел России
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 11:36
А законно ли прослушивать "милицейскую волну"?
garaal 28 сентября 2018 | 11:39
начался перЕдел собственности УРА!!!!!!!
satttana_perrrrkele 28 сентября 2018 | 11:42
Я что-то недопонял: **Учредителем радиостанции «Милицейская волна» является Министерство внутренних дел России ** - это даже не Газпром, а совсем не коммерческая организация. Т.е. не бизнес. Учредили они службу, для пропаганды и созжания светлого образа. Какие нафиг тарифы вообще? Письков тоже может, в перерывах между враньём, рекламировать Арбидол (по официальным реХламным тарифам)?
stopkran1969 28 сентября 2018 | 11:48
С одной стороны вроде прихватил гада, а по делу - вроде и не брал ничего
vlabumur 28 сентября 2018 | 11:59
Умер максим да и хрен с ним.
citizeneco 28 сентября 2018 | 12:06
Ну это абсурд из той же серии, как российское правительство посчитало какой убыток оно получит из-за того, что женщинам повысили пенсионный возраст на пять лет по предложению Путина, а не на восемь, как предполагалось, т.е. этих денег нет, их надо было бы ещё заработать, соответственно, нет и самого факта хищения. А само объяснение главного редактора, что снизив тарифы на рекламу он расчитывал привлечь больше её заказчиков, выглядит вполне разумно. Похоже, действительно, на внутриведомственные разборки, как говорит этот главред, видимо, кому-то нужен был повод, чтобы его убрать и назначить на его место “своего”.