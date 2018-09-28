В Москве арестовали бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна».

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«КоммерсантЪ», кавалера ордена Мужества Андрея Кулакова заподозрили в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 20 миллионов рублей.

Решение об аресте вынес Таганский суд столицы, Андрей Кулаков был задержан после вневедомственной проверки, которая показала, что он добился необоснованного снижения тарифов на рекламу. Их устанавливает МВД, потери ведомства превысили 23 миллиона рублей. Андрей Кулаков во время задержания находился в квартире у своей бывшей супруги, поэтому суд посчитал, что у него есть намерение скрыться и поместил его под стражу в спецблок СИЗО «Медведь». Арестовывать сразу после задержания Кулакова не стали. По информации «Коммерсанта», видимо, учли тот факт, что радио-менеджер и журналист, прежде, будучи офицером возглавлял пресс-центр группировки МВД в Чечне, был тяжело ранен, получил контузию, а также имеет многочисленные ведомственные награды. Сам Кулаков вины не признает, а снижение тарифов на рекламу объяснил суду желанием привлечь рекламодателей в условиях кризиса. Претензии к себе он связывает с внутренним служебным конфликтом.

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