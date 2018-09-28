Один из участников журналистского расследования отравления в Солсбери опасается своего ареста в России
Это главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов. Сегодня он должен вернуться в Москву из Лондона, — пишет газета Таймс. Доброхотов считает, что его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках разведки, которые совершили покушение на семью Скрипалей. Именно в издании Инсайдер, которое сотрудничает с международной группой расследователей Bellingcat были опубликованы материалы о причастности Петрова и Боширова к ГРУ и о настоящем имени одного из этих офицеров.
Комментарии20
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:34
... скорее СТРАННО, что он до сих пор на свободе ...
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:35
мстительные сс наверняка Зуб давно на него точат ...
kara 28 сентября 2018 | 11:41
johnbmw: так у него может начаться психоз от страшных снов-посмотрел в окно, а там Боширов с Петровым стоят и так пристально на него смотрят, или будет бояться шорохов-ему кажется, что ручку Новичком мажут. или-звонок в дверь, открывает, а там лицо с фотографии со звездой героя на груди-узнал и кулаком в глаз.
ужас! пора ему к Бабченко ехать, опыт перенимать
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:49
kara: вам Виднее ...
kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 11:50
да, тепереча ещё одного страшного врага путина замочат в лондоне...придурашные ушлёпки эти прокладки...
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:52
kapitonovih_36: .придурашные ушлёпки эти прокладки.../ - вы о своих единомышленниках???? за что же вы их ТАК?!?!?!
kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 12:03
johnbmw: прокладон, с каких пор, ты и твои сотоварищи, стоящие на коленкой перед ширинкой дяди сэма за печеньку, стали моими единомышленниками?
andreyoo 28 сентября 2018 | 11:50
johnbmw:
скорее СТРАННО, что он до сих пор на свободе .
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Учи алфавит, тормоз! Он сейчас в Лондоне.
Скорее СТРАННО, что он информацию про Чепыгу-Боширова в Лондоне ищет. Там-то с этим поди без него есть кому искать.
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:53
andreyoo: информация ищется в И-нете!!!! умник ... а он ВЕЗДЕ одинаковый :-))))
kara 28 сентября 2018 | 11:35
испугается, не вернется
stopkran1969 28 сентября 2018 | 11:41
Туалетная вода или чай?
andreyoo 28 сентября 2018 | 11:47
Сегодня он должен вернуться в Москву из Лондона, — пишет газета Таймс.
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Ха! Ха! Ха! - три раза.
Так свое расследование в Лондоне проводил?
И информацию про Чепыгу-Боширова и про его то ли односельчан, то ли одноклассников он в Лондоне искал?
sam2018 28 сентября 2018 | 11:48
Надо поменять ему фамилию на Злохотофф !
Паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:51
sam2018: даже операции по смене пола уже в полтыка делают, а уж по смене черепа - вообще НЕ ВОПРОС! :-)))
vlabumur 28 сентября 2018 | 11:53
sam2018: Паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
+++++++++++++++++++++++++++++++
А где тогда герой Чепига?
Где герой или он тоже прячется? Одна Манька за всех отдувается.
Стыдно господа герои.
antipudel 28 сентября 2018 | 11:50
Там такое фейковое расследование, сам нарисовал.... Ученик пуделя, Дальше он опубликует как Хрущёв лично Кеннеди шлёпнул, под псевдонимом Мать Кузьмы....
andreyoo 28 сентября 2018 | 11:52
Один из участников журналистского расследования отравления в Солсбери опасается своего ареста в России
Это главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов.
--- На убежище намекает, мол выслужил уже.
На худой конец, прибавку за вредность просит.
sergeypuskino 28 сентября 2018 | 11:58
...сначала гадят а потом опасаются..
ppvngavr 28 сентября 2018 | 12:01
Не странно, что он на свободе... Выявляют контакты...
zik14 28 сентября 2018 | 12:06
Классика жанра:
- фейк-обвинение
- фейк-расследование
- фейк-угроза "расследователям"
- фейк-результаты)))