Один из участников журналистского расследования отравления в  Солсбери опасается своего ареста в России

Это главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов. Сегодня он должен вернуться в Москву из Лондона, — пишет газета Таймс. Доброхотов считает, что его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках разведки, которые совершили покушение на семью Скрипалей. Именно в издании Инсайдер, которое сотрудничает с международной группой расследователей Bellingcat были опубликованы материалы о причастности Петрова и Боширова к ГРУ и о настоящем имени одного из этих офицеров.