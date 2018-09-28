Один из участников журналистского расследования отравления в Солсбери опасается своего ареста в России
Это главный редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов. Сегодня он должен вернуться в Москву из Лондона, — пишет газета Таймс. Доброхотов считает, что его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках разведки, которые совершили покушение на семью Скрипалей. Именно в издании Инсайдер, которое сотрудничает с международной группой расследователей Bellingcat были опубликованы материалы о причастности Петрова и Боширова к ГРУ и о настоящем имени одного из этих офицеров.
Комментарии27
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mamiluk 28 сентября 2018 | 11:13
Если не дурак-смело просить политического убежища.
m_doc 28 сентября 2018 | 11:19
mamiluk: ... и работать грузчиком?:)
patrikk_2 28 сентября 2018 | 11:23
Доброхотов считает, что его могут обвинить в шпионаже из-за раскрытия информации о сотрудниках разведки, которые совершили покушение на семью Скрипалей...
Вот и вы, Роман Александрович, покидаете Родину с ожесточённым сердцем. Вот и вы пытаетесь осудить. А ведь даже не знаете, чтобы вам сейчас получить политическое убежище в Британии, сотруднику разведки Серёге Скрипалю и дочке Юлечке, пришлось изрядно попотеть.
danko1 28 сентября 2018 | 11:28
Тем, кто говорит правду, обличающую власть,следует опасаться не только ареста, но и за свою жизнь.
polsan 28 сентября 2018 | 11:29
patrikk_2: Ты тут со своим враньём потеешь за 11-80 и никуда тебя не возьмут, потому, что ты Путрик! ))
michael_c 28 сентября 2018 | 11:31
Пока российские власти запираются и не признают ГРУшников , он может спокойно приезжать .
Все переменится , когда спецслужбы прижмут к стенке капитально . Хрен он тогда из России уедет ...
venezianez49 28 сентября 2018 | 11:29
m_doc:
Штамповать подобные "расследования" эти господа могут с тем же успехом, находясь за кордоном.
Провокаторы и профессиональные подонки там нужны и их "труд" хорошо оплачивается до поры. А после использования эти господа могут быть с пользой потравлены из того же Портон-Дауна.
kottigr1 28 сентября 2018 | 11:33
m_doc: А что помешает ему и дальше заниматься журналистикой ?
m_doc 28 сентября 2018 | 11:40
kottigr1: Он не занимается журналистикой - у него совсем другая профессия, и в этом качестве он ценен постольку, поскольку "трудится" в России.
kottigr1 28 сентября 2018 | 11:52
m_doc: Кругом шпионы ?
m_doc 28 сентября 2018 | 11:54
kottigr1: Ага. И проституты:)
efilika 28 сентября 2018 | 12:07
m_doc: не надо по себе мерить. Если тут вы не нашли ничего лучше, чем писать дурацкие высеры, это не значит. что другие последуют по вашему пути.
ematveev 28 сентября 2018 | 11:29
mamiluk:
Чувак быстрее всех подсуетился.
Я все ждал, когда ж начнут "опасаться" и просить политического убежища...
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 11:17
Если бы только ареста!
Ведь "боширов и петров", а также пока неизвестный третий до сих пор где-то гуляют по России.
И у них могло остаться немного новичка.
sam2018 28 сентября 2018 | 11:24
mikhail_spb_:
паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.
kottigr1 28 сентября 2018 | 11:35
sam2018: соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
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А если померить без форменной фуражки ?
michael_c 28 сентября 2018 | 11:39
kottigr1: Пусть , "вещает" . Чем больше людей сравнит и удостоверится , что это он , тем лучше .
michael_c 28 сентября 2018 | 11:36
mikhail_spb_ : "Новичок" , конечно у них забрали , а пистолет с одним патроном выдали ... Так , на всякий случай ... Чтоб начальство не подводили ...
nikvol 28 сентября 2018 | 11:18
Нехорошо сотрудничать с врагом. "Беги, дядь Митя..."
kara 28 сентября 2018 | 11:19
ну для начала нужно активным гражданам забрать у него паспорт, что бы он уехать не мог .
venezianez49 28 сентября 2018 | 11:22
Он , оказывается, ещё и живёт здесь ?
Какие же они, всё-таки наглые (и трусливые одновременно) , эти доброхотовы !
oleg_andreevich 28 сентября 2018 | 11:37
venezianez49: скажите, а вы когда-нибудь шпилились в Солсбери?
aleksey429 28 сентября 2018 | 11:28
и правильно что опасается. Ужасно мерзкий тип.
vlabumur 28 сентября 2018 | 11:30
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
1841.
М. Ю. Лермонтов.
m_doc 28 сентября 2018 | 11:42
vlabumur: ... и бегом на "мытый" Кавказ:))
vlabumur 28 сентября 2018 | 11:50
m_doc:
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
m_doc 28 сентября 2018 | 11:57
vlabumur:
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка...