Три сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, накануне вечером были освобождены из-под стражи
По ходатайству следствия суд изменил им меру пресечения, — рассказал адвокат Алексей Липцер
Обстановка в суде вчера была временами напряженная. В частности, между родственниками вспыхнула потасовка. Ее участников пришлось выводить на улицу.
Комментарии2
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gomorra 28 сентября 2018 | 11:49
ну да, они же не в пикете стояли, не на митинг выходили, а всего лишь - папу замочили - можно и отпустить, подумаешь )) не ломать же девочкам жизнь, из - за какого то убийства.
garaal 28 сентября 2018 | 11:55
Где ПРОКУРАТУРА КОМУ И СКОЛЬКО заплатила АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА ???