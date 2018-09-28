Николай Валуев: Российским пенсионерам не стоит стыдиться бедности
Так считает депутат от «Единой России» Николай Валуев.
Короткое обращение к бывшему боксеру появилось на сайте фирмы строительной техники, лицом которой является Валуев. Там он отвечает на вопросы пользователей. Жительница города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области Алевтина Макарова написала:
Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать.
Народный избранник в ответ на это написал, что рассуждать на эту тему можно бесконечно и процитировал Василия Шукшина:
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Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым.
После чего депутат попросил пенсионерку не принимать это на свой счет.
Судя по декларации о доходах, Валуев заработал в прошлом году около 10 миллионов рублей, напоминает Лента.ру. Год назад он выступал в поддержку трат на проведение чемпионата мира по футболу в России, поскольку это полезнее проеденных пенсий.
Комментарий Валуева уже удален, но скриншот этой записи сохранился и доступен на интернет-странице «Эхо Москвы».
Комментарии39
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a_m_59 28 сентября 2018 | 11:58
ЧМО, оно и в госдуме ЧМО...
scimitar 28 сентября 2018 | 12:00
Господи, ну и говно этот ваш Валуев! Он-то сам точно не стыдится, что под руководством его и таких же долбаных мудаков народ России нищает. Почему бы едрососам не принять новый партийный лозунг: "Нищетой надо гордиться! А также жирными харями подонков-депутатом, миллиардеров и ворюг".
xrmosom 28 сентября 2018 | 12:01
Какие же они мерзкие.От кокса вообще что ли пол думы мозг потеряли?
jurisconsult 28 сентября 2018 | 12:07
Бывший недобоксер, ставший недополитиком
demokratia 28 сентября 2018 | 12:08
Николай Валуев ответил пенсионерке: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».
Ответ заслуживает внимания.!!!
В ГД/СФ России по всей видимости и слышимости сидят дешёвые люди....
Но, почему-то, их бестолковое сиденье в ГД/СФ - очень дорого обходится гражданам России, в т.ч. пенсионерам.
С ЭТИМ надо как-то разобираться! Ни так ли !?
victoro 28 сентября 2018 | 12:08
Мозг у депутата едроса зашлакован и отполирован основательно.