Николай Валуев: Российским пенсионерам не стоит стыдиться бедности

Так считает депутат от «Единой России» Николай Валуев.

Короткое обращение к бывшему боксеру появилось на сайте фирмы строительной техники, лицом которой является Валуев. Там он отвечает на вопросы пользователей. Жительница города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области Алевтина Макарова написала:

Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать.

Народный избранник в ответ на это написал, что рассуждать на эту тему можно бесконечно и процитировал Василия Шукшина:

Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым.

После чего депутат попросил пенсионерку не принимать это на свой счет.

Судя по декларации о доходах, Валуев заработал в прошлом году около 10 миллионов рублей, напоминает Лента.ру. Год назад он выступал в поддержку трат на проведение чемпионата мира по футболу в России, поскольку это полезнее проеденных пенсий.

Комментарий Валуева уже удален, но скриншот этой записи сохранился и доступен на интернет-странице «Эхо Москвы».