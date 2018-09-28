Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении в Солсбери
Это некий сотрудник российской военной разведки, который предварительно проводил разведку на местности. Газета Дейли Телеграф пишет сегодня, что его имя британские власти пока держат в секрете.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 11:06
постепенно нашим шойгам, пу, косачёвым, лавровым ... расскажут ВСЁ, что они сделали в Британии и чьими руками ...
avp235 28 сентября 2018 | 11:25
johnbmw:
С интересом следим за этим интригующим сериалом. Ждем новых серий.
polsan 28 сентября 2018 | 11:18
Чего тянуть кота за хвост?! )) Давайте уже всё рассказывайте, а то в неделю по чайной ложке это ж никакого терпения не хватит! ))
ostapba 28 сентября 2018 | 11:27
....polsan: ......
.« Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою. »
говаривали Козьма Прутков".
А если не просто в воду, а в воду Озера!!!!!
То очень даже..
stopkran1969 28 сентября 2018 | 11:33
polsan: за то Машка с письковым горбухи лепят, ода другой гаже
ematveev 28 сентября 2018 | 11:35
polsan:
Вы, видимо, не в курсе, как пишется сценарий затяжных ("мыльных") сериалов.
А пишется он так: выходит пара серий, после чего изучается мнение целевой аудитории. И в соответствии с пожеланиями/ожиданиями пишется продолжение. Это необходимо, чтобы это мыло как можно дольше оставалось актуальным. Проще говоря, "чтобы пипл хавал".
Великобритания полностью соответствует канонам.