Машины российских дипломатов в Киеве облиты нечистотами, у них оторваны номерные знаки и проколоты шины
Это произошло в столице Украины накануне, — сообщает Радио Свобода. Неизвестные оставили на машинах оскорбительные надписи. Посольство направило в украинский МИД ноту протеста.
Комментарии40
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michael_c 28 сентября 2018 | 11:08
Не привыкать ...
Не "Новичек" же ...
ostapba 28 сентября 2018 | 11:13
"Спутали с туалетом????" ( ссылка и формулировка от Лаврова)
Даже..
ostapba 28 сентября 2018 | 11:15
.....,По свидетельству очевидцев, Петру Порошенко потребовалось примерно 15 секунд, чтобы понять, что он ошибся кабинетом. Под недоумевающими взглядами членов российской делегации он вышел обратно в коридор и направился в зал заседаний Генасамблеи ООН. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого журналисты спросили, зачем украинский президент заходил в его кабинет, попытался отшутиться: "Может быть, с туалетом перепутал".
nersesov 28 сентября 2018 | 11:18
ostapba: аж 15 сек потребовалось, чтобы сообразить, что зашел не туда. Сообразительный мальчик!
pit_heap 28 сентября 2018 | 11:33
Автомобили посольства застрахованы в Киеве.Страховку будет выплачивать украинские компании.
ostapba 28 сентября 2018 | 11:34
nersesov: у тебя простатит??
А у П.Перошенко с этим в порядке.
Малую нужду справляет за это время он я застегиванием гульфика ВНУТРИ кабинки Лафрова.
Не по русски..ВНЕ!!
даже..
kryimzdick 28 сентября 2018 | 11:50
nersesov: пахнет от Лаврова так, что легко спутать с туалетом, да и от всей российской дипломатии
johnywalker 28 сентября 2018 | 11:25
ostapba: Зашел, а там лавров вместо унитаза...
stopkran1969 28 сентября 2018 | 11:26
ostapba: а есть разница? Воняет так же
punyoshohlai 28 сентября 2018 | 11:29
ostapba: Может быть, с туалетом перепутал"
Нет, не перепутал.
parasuk_ 28 сентября 2018 | 11:30
ostapba: Ничего удивительного. Наш петюня любит около туалета ловить других президентов. Чтобы поцеловать ручку, пожаловаться на оккупацию азовского моря и попросить денег :)
ostapba 28 сентября 2018 | 11:40
Впустили вашего Путютюню к ватерклозету из параши?
Поздравляю и тебя даже..!!
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:06
ostapba: Не, это в в киевской администрации хохолбаши часто можно видеть вываливающегося из шкафа петюню с расстегнутым гульфиком. Дипломаты, естественно, знают об этой привычке и не мучают себя поиском причины визита украинского президента. Но шкафы сразу закрывают на ключ. На всякий случай ;)
kir_pich_101 28 сентября 2018 | 11:10
Вряд ли это отражение только жителей Украины к России.
Уверен, что там и Россияне отблагодарили.
Присоединяюсь.
sumars 28 сентября 2018 | 11:11
пацриоты типа SERB не замедлят с ответом
они ж мастера говнометания и мочезаливания
yralez 28 сентября 2018 | 11:12
Зачем ?
Они и так пахли .....партией ЕР.
Ни с чем запах дерьма не спутаешь.
sm59 28 сентября 2018 | 11:13
А машины-то в чем провинились?
Если уж обливать нечистотами, то самих "бойцов невидимого фронта"
По и делам и по заслугам.
А так - выглядит как спецоперация ГРУ.
tv_victim 28 сентября 2018 | 11:13
НОДовский почерк... Хотя в Укропитекии своих макак девать некуда....
stakanoff 28 сентября 2018 | 11:14
Что ни день, то перемога. А то и две.
nikvol 28 сентября 2018 | 11:14
Кто ж вам виноват? Разорвите дипломатические отношения и отзовите дипломатов.
jblack2 28 сентября 2018 | 11:19
Машины стоило бы передать киевским властям в ремонт.
А на период ремонта получить подмену из гаража президента Порошенко...
noxepy_88 28 сентября 2018 | 11:22
Ну чо, це Европа, например!!
mercer57 28 сентября 2018 | 11:25
а какие оскорбительные надписи, ПТН ПНХ ?
zibex 28 сентября 2018 | 11:26
Интересно, а что москвичи сделали бы с машинами гитлеровских оккупантов если бы увидели их в Москве в 1943 году?
noxepy_88 28 сентября 2018 | 11:33
zibex: Вот вы вроде большой мальчик, а говорит такие глупости. Ну как бы москвичи могли увидеть "машины гитлеровских оккупантов" в Москве, в 1943 году? Только как трофей, на выставке.
kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 11:33
zibex: а что москвичи сделали бы с шоколадной фабрикой гитлера в 1943 году?
ostapba 28 сентября 2018 | 11:46
kapitonovih_36: москвичи??
Вот министр идеологий у Сталина (некто Жданов)шоколад в ЛЕНИНГРАДЕ вкушал трофейный.
С импортными мандаринками..
Вместо блокадного стюденю из рогов и копыт даже..
kapitonovih_36 28 сентября 2018 | 11:52
ostapba: какел, а парашенко и жданой родственники?...каким боком ты жданова к шоколадной фабрике парашенко в России приурочил?
johnywalker 28 сентября 2018 | 11:27
По топику - хорошего в этом мало, но путинские к этому очень долго шли...
anna20869 28 сентября 2018 | 11:30
А почему это СЕРБовцам можно, а украинцам нельзя?
dorin1987 28 сентября 2018 | 11:32
/Посольство направило в украинский МИД ноту протеста./ - Класс. То есть, убивать украинцев в лугандоне, снабжать лугандонскую мразь оружием, снабжать мразоту с гражданством РФ в лугандоне оружием, хаять Украину, хаять украинское правительство хунтой, лгать в сторону Украины - это посольство РФ считает нормальным, а как получить и расписаться за это - протест? Двоемыслие режима царька РФ продолжает парад :)
vlabumur 28 сентября 2018 | 11:32
Нас Рать.
parasuk_ 28 сентября 2018 | 11:34
Вот что происходит когда укронацистских обезьян не держат в клетках, а выпускают на улицу
ostapba 28 сентября 2018 | 11:43
parasuk_: на улицу?? Так они были не в жигулях а в КЛЕТКЕ??
Так на них и попало. И накапало даже..
parasuk_ 28 сентября 2018 | 12:01
ostapba: Таки да. При беглом хохолбаши они на улицах с кастрюлькой на голове не скакали.
len56 28 сентября 2018 | 11:35
Народы-братья...
ixy9 28 сентября 2018 | 11:39
Хохляшка гадит)
antipudel 28 сентября 2018 | 11:53
Целый еуроппа....
varigor 28 сентября 2018 | 12:06
Ещё одно доказательство варварства и дикости в сегодняшней Украине после майданутого бандеровского переворота. "Европейскеие ценности" налицо.
banzai58 28 сентября 2018 | 12:07
Народы братья, чо! Обезьян хватает