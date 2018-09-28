Из-за ЧП на теплотрассе в Петербурге сегодня погибли два человека
ЧП в Санкт-Петербурге. Два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком.
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ЧП в Санкт-Петербурге. Два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком.
Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
Комментарии3
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alex_melnikov Алексей Мельников 28 сентября 2018 | 11:06
Везде в путинской державе развал (
noxepy_88 28 сентября 2018 | 11:24
alex_melnikov: Чем хуже, тем лучше, ага?
doxerom 28 сентября 2018 | 11:55
noxepy_88: А до умственно отсталых только так и доходит.