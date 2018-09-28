Всех школьников и студентов Бурятии собираются проверить на наркотики
О необходимости такого тестирования объявил глава региона Алексей Цыденов. Интернет-издание Znak.com приводит его слова о том, что надо «выявить тех, кто уже причастен и предупредить тех, кто не начал». Глава Бурятии поручил подчиненным посчитать, в какую сумму обойдется такая кампания.
Комментарии7
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angrew 28 сентября 2018 | 10:41
Буряты обурели?
michael_c 28 сентября 2018 | 11:06
"Благими намерениями ..."
kottigr1 28 сентября 2018 | 10:44
Правильно.. А то дети в Якутии привыкнут к анаше, поступят в ГРУ и провалят ответственное задание..
rom8883 28 сентября 2018 | 10:45
Конечно надо! Вон русскую школу в Аргентине проверили, почти 4 центнера кокса нашли.
leonidrb 28 сентября 2018 | 10:47
Да, мы еще так в детстве игрались, один сикал за другого.
vlabumur 28 сентября 2018 | 10:54
А я бы проверил партию и правительство на "ВШИВОСТЬ"
xrmosom 28 сентября 2018 | 10:54
Слабо в Питере и Калининграде проверить?Результат вас удивит.