Из Центробанка уходит один из ключевых сотрудников

Только что объявлено об увольнении с сегодняшнего дня директора Департамента банковского надзора Анны Орленко. Официально сообщается, что она решила продолжить карьеру вне ЦБ. Ранее этот департамент неоднократно подвергался критике со стороны участников рынка и экспертного сообщества за недостаточный контроль над проблемными банками.