Из Центробанка уходит один из ключевых сотрудников
Только что объявлено об увольнении с сегодняшнего дня директора Департамента банковского надзора Анны Орленко. Официально сообщается, что она решила продолжить карьеру вне ЦБ. Ранее этот департамент неоднократно подвергался критике со стороны участников рынка и экспертного сообщества за недостаточный контроль над проблемными банками.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 28 сентября 2018 | 10:44
Сахипзадовна-то вернулась? Говорили, сбежала с золотым запасом, устроив поджог.
rom8883 28 сентября 2018 | 10:47
Пойдёт на пенсию, 8000 получать.
protvik 28 сентября 2018 | 10:55
Надзирать уже некого, остались только свои, теперь разгонят весь отдел