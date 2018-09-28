Основателю Tesla Илону Маску предъявлено обвинение в мошенничестве
Поводом для возбуждения дела послужили его заявления о намерениях сделать компанию непубличной.
Илон Маск ввел инвесторов в заблуждение, написав в «Твиттере», что он располагает достаточным финансированием, чтобы выкупить все акции компании Tesla на рынке, да еще и по завышенной цене. К такому выводу пришли в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Она и инициировала дело против предпринимателя, сочтя, что это заявление, неподкрепленное никакими гарантиями, спровоцировало скачок акций американского автопроизводителя и привело к тому, что некоторые акционеры Tesla понесли потери. Возмущение Комиссии также вызвал тот факт, что такое важное заявление было распространено через «Твиттер». Теперь она требует запретить Маску занимать должности руководителя публичной компании.
Сам предприниматель в интервью телеканалу CNBC заявил, что всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов, и обвинения в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США необоснованны.
Акции компании Tesla на фоне сообщений о возбуждении дела против Илона Маска упали более чем на 10%.
Комментарии10
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luger_max_otto 28 сентября 2018 | 10:46
Похоже, что произошел финт, ориентированный на то, чтобы облегчить Маску скупку акций теслы :)
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 10:50
luger_max_otto: вы представляете себе такой же финт в отношении дерипаски?????
michael_c 28 сентября 2018 | 10:51
luger_max_otto: Сразу после "финта" , цена на акции выросла . Скорее , краткосрочная игра на повышение , друзей Маска ...
polsan 28 сентября 2018 | 10:49
Акции компании Tesla на фоне сообщений о возбуждении дела против Илона Маска упали более чем на 10%.
Самое время претворить свою мечту в реальность, Илон! )) Такой возможности больше не будет.
michael_c 28 сентября 2018 | 10:58
polsan: Маска "взяли за хобот" , никаких сделок с акциями , ближайшее время он проводить не будет ...
rom8883 28 сентября 2018 | 10:51
А если бы дело не возбуждали, акции не упали, и акционеры не пострадали. Так?
wicked_digger 28 сентября 2018 | 11:14
rom8883: да, даже присказка такая есть - "тихо с3.14здил и ушел - называется нашел".
ematveev 28 сентября 2018 | 10:51
Хомячки замерли.
Да ладно, выдохните. Там у Маска распил бабла с военными идет, так что думаю, все обойдется... Не дадут они такую кормушку разорить.
art_ 28 сентября 2018 | 10:59
трамп говорит, что у америки все всё воруют. а выясняется, что мошенники и воры самого крупного калибра находятся в сша. как какой-нибудь кризис, все они начинают немедленно всплывать, до кризисов до них особого дела нет. но с маском - другое дело, тут инвесторов надувают по-полной с самого начала - привет латыниной...
vpu2011 28 сентября 2018 | 11:17
Акции компании Tesla на фоне сообщений о возбуждении дела против Илона Маска упали более чем на 10%. - самое время брать, если кто хотел. Будь у меня лишний миллион срал бы я на этих "пострадавших", даже взял бы у них подешевле.