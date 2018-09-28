Основателю Tesla Илону Маску предъявлено обвинение в мошенничестве

Поводом для возбуждения дела послужили его заявления о намерениях сделать компанию непубличной.

Илон Маск ввел инвесторов в заблуждение, написав в «Твиттере», что он располагает достаточным финансированием, чтобы выкупить все акции компании Tesla на рынке, да еще и по завышенной цене. К такому выводу пришли в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Она и инициировала дело против предпринимателя, сочтя, что это заявление, неподкрепленное никакими гарантиями, спровоцировало скачок акций американского автопроизводителя и привело к тому, что некоторые акционеры Tesla понесли потери. Возмущение Комиссии также вызвал тот факт, что такое важное заявление было распространено через «Твиттер». Теперь она требует запретить Маску занимать должности руководителя публичной компании.

Сам предприниматель в интервью телеканалу CNBC заявил, что всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов, и обвинения в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США необоснованны.

Акции компании Tesla на фоне сообщений о возбуждении дела против Илона Маска упали более чем на 10%.