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10:30, 28 сентября 2018

Настоящее имя Александра Петрова британские власти намерены обнародовать на следующей неделе

Об этом пишет сегодня газета Таймс со ссылкой на свои источники. В Лондоне уверены, что Петров и Боширов  — основные фигуранты дела об отравлении в Солсбери — являются офицерами ГРУ. По данным газеты Дейли Телеграф, Петрова действительно зовут Александр, но фамилия у него другая. Его личность сейчас пытаются выяснить и журналисты— расследователи из международной группы Bellingcat и российского интернет-издания Инсайдер. Ранее на этой неделе они объявили, что Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он полковник военной разведки, «Герой России». В Кремле эту информацию не подтверждают.

Комментарии

39

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kottigr1 28 сентября 2018 | 10:40

Скотланд-Ярд сделал из российского ГРУ посмешище..

michael_c 28 сентября 2018 | 10:46

kottigr1: И сами неплохо постарались ...

zor 28 сентября 2018 | 11:02

michael_c: а ведь 18 лет тому назад , нетрезвый 1- й президент России, вот такого же " Бошарова-Петрова",с таким же мутным прошлым,с таким же блатным набором слов назначил своим преемником.18-лет " Бошаров- Петров" руководит страной. В Кремле,правительствае, думе-солсберецкие любители готики "бошаровы- петровы".Российская элита - это бошаровы- петровы.
86% населения - это бошаровы/петровы.
Шариков стал Бошариком.

sam2018 28 сентября 2018 | 10:50

kottigr1паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.:

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:51

sam2018: У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек
-------------------------------------------------------
Вы даже себе представить себе не можете, что делает с черепами русских людей форменная фуражка..

ematveev 28 сентября 2018 | 10:59

kottigr1:
Вы фото Шендеровича видели, когда он не лыбится?
Шендерович и Боширов - одно лицо.

mc_cloud 28 сентября 2018 | 11:03

ematveev: мне вообще кажется, что на фото молодого Боширова молодой Лифанов

punyoshohlai 28 сентября 2018 | 11:06

kottigr1:
))))!!!!!

(комментарий скрыт)

leon_46 28 сентября 2018 | 11:02

sam2018: "это не один и тот же человек"
Тогда почему бы не предъявить миру этих двух разных людей? И все вопросы снимаются. И Путин победит в этой схватке с британцами.

punyoshohlai 28 сентября 2018 | 11:14

sam2018: от верха головы Чепиги до средины рта

А рот открытый?

russky77 28 сентября 2018 | 10:52

kottigr1: Они троллят путина. Хотят посмотреть, сотрет ли он с лица земли село и односельчан "Петрова". А вдруг он родом из Воронежа...? Воронеж, приготовься!

seryj_wolk 28 сентября 2018 | 11:09

russky77: Чем дальше, тем смешнее. Путиноиды так уже заврались, что уже не знают, что и придумать. И ничего, хотя бы близко к правдоподобному, в их тупые головы не приходит. Не только мировые изгои, но и мировое посмешище.

andreyoo 28 сентября 2018 | 11:05

kottigr1: Скотланд-Ярд сделал из российского ГРУ посмешище..
--- Если бы ты знал весь алфавит, ты мог бы узнать, что про Скотланд-Ярд в новости речь не идет. Лишь о каких-то газетках да интернет-изданиях.
А если бы еще и умел думать, заподозрил бы что тебе на.бывают.
Если фамилия известна, почему не называют?
Если известна, но не хотят прежде времени называть "в интересах следствия" зачем анонсируют знание?
Если не известна, откуда уверенность что узнают? Шерстят сейчас по интернетам похожие фото?

А так-то похоже, что фактуры мало и тупо имеющуюся растягивают наподольше

avp235 28 сентября 2018 | 11:18

andreyoo:
Если газетчики в Лондоне способны столько узнать, то сколько же знает Скотленд-Ярд!
А почему не называют фамилию? - Чтобы дать возможность нашим незадачливым спецслужбам показать на какие еще глупости они способны и посмеяться потом над их неуклюжими попытками отбрехаться.

andreyoo 28 сентября 2018 | 11:41

avp235: Если газетчики в Лондоне способны столько узнать, то сколько же знает Скотленд-Ярд!
--- Не, дорогая редакция, я все-таки хренею с хомячков!
Для них любая информация поступившая от газетчиков является Аабсолютным Знанием! Да такого даже при расцвете Совка не было!

nersesov 28 сентября 2018 | 11:28

andreyoo: я вот до сих пор не пойму, почему не предъявили фото двери в квартиру Скрипалей. Большие у меня сомнения, что на ней есть ручка снаружи. Если есть, то у них необычная дверь ))

tv_victim 28 сентября 2018 | 10:40

Вывсеврети!

sam2018 28 сентября 2018 | 10:52

tv_victim: паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.

tv_victim 28 сентября 2018 | 10:56

sam2018: Этих шпионов не поймешь.... Может им на время задания сменные черепа выдают, кто их знает-то, кроме бритиш разведко?

stakanoff 28 сентября 2018 | 10:41

На следующей неделе выяснится, что Александр - женщина! Следите за анонсами!

tv_victim 28 сентября 2018 | 10:44

stakanoff: Причем женщина тяжелой судьбы.... Одноногая негритянка- ядерный физик.... Она была многодетная, усталая и жила как во сне.....

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:47

tv_victim: Подсказываю Кремлю, как объяснить два разных имени у одного полковника ГРУ..
Когда-то, очень давно, в село Березовку Амурской области заезжал бродячий цирк и акробат выступая для сельчан, вдруг встретился взглядом с одной молоденькой дояркой.. Промелькнула искра, в воздухе запахло розами.. Однако злой отец молодой девушки, местный кузнец, разорвал всю теплоту отношений юной пары и изгнал пылкого артиста вместе с цирком.. Он уехал.. А она осталась с памятью о первой любви. Через 9 месяцев память зашевелилась.
- Толя ?
- Руслан ?
- Руслан.. !?
- Толя !!?
- Брат !
- Брат.. !!!
Где-то вдалеке мелодично заиграла индийская музыка.
Все танцуют ..

ostapba 28 сентября 2018 | 11:04

....."..."И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.

Вася! - закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. - Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

Узнаю! - воскликнул прозревший Вася. - Узнаю брата Колю!

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно. "

volgin_iw 28 сентября 2018 | 11:10

stakanoff: Будет объявлено что-нибудь типа "Зброгофф", как в тупых американских комиксах.

kryimzdick 28 сентября 2018 | 10:42

Констанция наверное

chimp2013 28 сентября 2018 | 10:44

А зачем? Зачем выносить смертный приговор героям России. Ух, эта безжалостная британская разведка.

alex_melnikov Алексей Мельников 28 сентября 2018 | 10:45

И снова пахнет паленым

vasya_von_smetankin 28 сентября 2018 | 10:46

Исаев-Штирлиц?

tv_victim 28 сентября 2018 | 10:50

vasya_von_smetankin: Шпион Разведович Внедрищев.....

sam2018 28 сентября 2018 | 10:47

паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.

vlabumur 28 сентября 2018 | 10:51

sam2018:
А где тогда герой Чепига?
Где герой или он тоже прячется? Одна Манька за всех отдувается.
Стыдно господа герои.

tv_victim 28 сентября 2018 | 10:53

sam2018: Плох тот Чепига, который не хочет стать Бошировым....
Де Боширову везде у нас дорога, де Боширову везде у нас почет....
Поскреби Чепигу - обнаружишь Боширова....
Полковник Чебоширов никогда не был так близок к провалу....

gena462 28 сентября 2018 | 11:27

sam2018: Это все по новой методичке или еще отмазки будут?

uakolesov 28 сентября 2018 | 10:55

Каков главный КГБшник, такие и подчинённые.разведчики.

sedoi63 28 сентября 2018 | 10:55

А это, господа, прямое подтверждение того, что Россию на сегодня возглавляют дремучие двоечники?! Они даже не понимают, идиоты, что невозможно что-то утаить в век высоких технологий?

ostapba 28 сентября 2018 | 10:59

........ Почему я не Талмудовский? — сказал студент. — Я Талмудовский.

— Нет. Вы никак не Талмудовский. Вы Средиземский, граф Средиземский. Вы мой сын. Можете мне, конечно, не верить, но это чистейшая правда. Перед смертью не лгут... Приблизьтесь ко мне. Я обниму вас.

Но ответного прилива нежности не последовало. Талмудовский вскочил, и с колен его шлепнулся толстый том Плеханова.

— Что за ерунда? — крикнул он. — Я Талмудовский. Мои родители тридцать лет живут в Тирасполе. Только на прошлой неделе я получил письмо от моего отца Талмудовского.

— Это не ваш отец, — сказал старик спокойно. — Ваш отец здесь, умирает на кушетке. Да. Мне было двадцать два года, когда я встретился с вашей матерью в камышах на берегу Днестра. Она была очаровательная женщина, ваша мать... Наш полк, — продолжал мстительный старик, — гвардейский полк его величества короля датского, участвовал тогда в больших маневрах. А я был великий грешник. Меня так и называли — Петергофский Дон Жуан. Я соблазнил вашу мать и обманул Талмудовского, которого вы неправильно считаете своим отцом... Из партии вас, конечно, вон! Мужайтесь, сын мой! Я предвижу также, что вас вычистят также из университета...
( из Ильфа с Петровым даже)

abuvgrobu 28 сентября 2018 | 11:03

Неужели он таки Сидоров ?!

magna_tab 28 сентября 2018 | 11:05

деБоширов=Чепига, Петров=Петросян

zhrv 28 сентября 2018 | 11:33

Блин, а ведь ВВП зуб давал, что это "гражданские". Печальная старость - итог никчемной жизни.

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