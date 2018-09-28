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10:00, 28 сентября 2018

Третий подозреваемый появился в деле об отравлении Скрипалей.

Сотрудник ГРУ, по данным лондонской прессы, готовил план покушения в Солсбери.
Британские следователи уже выяснили имя нового фигуранта, но пока оно держится в секрете. Мужчина предположительно проводил разведку на местности в Солсбери. Как пишет Daily Telegraph, подозреваемый составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какую дверь использует бывший полковник. Эти данные пригодились позже российским агентам Руслану Боширову и Александру Петрову, которые привезли с собой нервно-паралитическое вещество. Издания Bellingcat и Insider ранее установили, что псевдонимом Боширов скрывается 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. Несколько лет назад Владимир Путин присвоил ему звание «герой России». Собеседники газеты Times уверяют, что спецслужбам Великобритании известно настоящее имя второго фигуранта. Его личность будет раскрыта в течение 10 дней. Бывший офицер британской разведки на условиях анонимности рассказал журналистам, что оба российских агента до отравления Скрипалей могли участвовать в подобных операциях. Официальные лица в Москве говорят, что новые данные не вызывают у них доверия.

Комментарии

23

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johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 10:07

постепенно нашим шойгам, пу, косачёвым, лавровым ... расскажут ВСЁ, что они сделали в Британии и чьими руками ...

meteor1908 28 сентября 2018 | 10:15

Не знаю, что там было на самом деле, но в этой публичной шахматной партии спецслужб британцы явно загнали ГРУ в засаду. Это красиво (безотносительно к личностям игроков).

johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 10:18

meteor1908: ... не поспоришь ... бриты ЭТО Умеют ...

serge_moro 28 сентября 2018 | 10:21

johnbmw: идимо у главаря шайки Озеро есть одно таинственное желание ,довести людей до зверинного состояния ,чтобы те стали вешать на всех cтолбах охранку главного бандита. А сам Лидер преступной шайки горит желанием испытать те ощущения ,которые испытали перед смертью Чаушеску, Каддафи и Саддам Хусейн. Ведь он отчетливо понимает,что такие ощущения ни за какие деньги не купишь. А прожить жизнь и не испытать этот страх,как-то не по-диктаторски.

Предводитель шайки Озеро понимает,что далеко не каждый может заслужить те почести ,которые заслужили Каддафи,Чаушеску и Хусейн и он вправе рассчитывать,что его любимые бандерлоги наконец проснутся и исполнят свой гражданский долг ,как румыны , ливийцы и иракцы. Если же этого не произойдет,то он зря убивал ,травил и грабил этих мерзких людишек,которые не в состояние дать испытать своему душителю все прелести народного гнева и уйти наконец удовлетворенным в те места где его уже давно заждались Иосиф Сталин, Чаушеску и другие его братья по разуму

kamen_12 28 сентября 2018 | 10:25

johnbmw: Третий чувак в ГРУ мапс навигатором работает.

kamen_12 28 сентября 2018 | 10:22

meteor1908: Ещё не всех раскрыли, обычно ГРУ на травлю взводом идёт и рота поддержки.

noxepy_88 28 сентября 2018 | 10:08

Шах и мат, агент Кракен! От сикрет сёрвис Её Величества не скроешься даже на дне Париарших прудов!

kamen_12 28 сентября 2018 | 10:34

noxepy_88: Наш Николай 2 был величней.

neyexo 28 сентября 2018 | 10:14

Сколько можно повторять?
Выявили - в студию!

johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 10:15

если следствие заявляет: "мы знаем имя убийцы!" оно ВСЕГДА выставляет его "в студию!"?????

neyexo 28 сентября 2018 | 10:18

johnbmw: время такое, медийное
покажи или не поверрю

johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 10:24

neyexo: КОГО интересует во ЧТО ты поверишь?????

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:16

neyexo: А Марго успеет всех в студии обслужить.. ?

piter_ug 28 сентября 2018 | 10:17

А если в этой истории были задействованы посольские, то скоро их начнут высылать в родные болота.

pionerka Зинаида Сацкая 28 сентября 2018 | 10:23

Если любители раскопали Чепигу, то чего можно ждать от профессионалов.

midnightblues 28 сентября 2018 | 10:35

pionerka: Так даже у заправки британцы уже вели эту парочку

good_sky 28 сентября 2018 | 10:23

"Эхо" гоняет эту новость по кругу
Видать с другими новостями у них туго!

natad 28 сентября 2018 | 10:25

Все хорошо,но почему отказываются показать видео с камер дома Скрипалей?

uyar11 28 сентября 2018 | 10:27

Эхолиберасам не понять...ослеплены ненавистью.
Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором,
да такого и не пошлют.
Сравните фото .Бошаров среднего роста,а Чепига лось под 2 метра.
У Чепиги на фото форма головы другая. Там он пацан и сейчас выглядит иначе.

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:36

uyar11: У Чепиги на фото форма головы другая. Там он пацан и сейчас выглядит иначе.
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Вы даже не представляете себе насколько фуражка выпрямляет форму головы вместе с извилинами..

abuvgrobu 28 сентября 2018 | 10:27

Times уверяют, что спецслужбам Великобритании известно настоящее имя второго фигуранта. Его личность будет раскрыта в течение 10 дней.
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Ну, этот, наверняка, не менее, чем енерал и, как минимум, дважды ерой..

sam2018 28 сентября 2018 | 10:28

паспортное фото Чепиги и фото Бошарова не сопадают:
соотношение расстояния от верха головы Чепиги до средины рта к расстоянию между краями головы на уровне глаз 1,43 , на фото Боширова это соотношение 1,15
У людей на этих фото разные черепа- это не один и тот же человек.

sam2018 28 сентября 2018 | 10:39

sam2018: ФОТО
ЧЕПЫГИ И БОШАРОВА - возьмите циркуль, измерьте их фото и убедитесь, что это разные лица и по форме головы не совпадают.

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