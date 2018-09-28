Третий подозреваемый появился в деле об отравлении Скрипалей.

Сотрудник ГРУ, по данным лондонской прессы, готовил план покушения в Солсбери.

Британские следователи уже выяснили имя нового фигуранта, но пока оно держится в секрете. Мужчина предположительно проводил разведку на местности в Солсбери. Как пишет Daily Telegraph, подозреваемый составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какую дверь использует бывший полковник. Эти данные пригодились позже российским агентам Руслану Боширову и Александру Петрову, которые привезли с собой нервно-паралитическое вещество. Издания Bellingcat и Insider ранее установили, что псевдонимом Боширов скрывается 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. Несколько лет назад Владимир Путин присвоил ему звание «герой России». Собеседники газеты Times уверяют, что спецслужбам Великобритании известно настоящее имя второго фигуранта. Его личность будет раскрыта в течение 10 дней. Бывший офицер британской разведки на условиях анонимности рассказал журналистам, что оба российских агента до отравления Скрипалей могли участвовать в подобных операциях. Официальные лица в Москве говорят, что новые данные не вызывают у них доверия.