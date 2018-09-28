Сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по волейболу, проиграв команде США

Только победа оставляла нам шансы пробиться в четверку сильнейших. После того, как сборная России проиграла бразильцам, ведя в счете 2-0, других вариантов она себе не оставила. Американцам на этом турнире наши уже уступали на первом этапе, но тогда команда Сергея Шляпникова по крайней мере смогла выиграть у соперников один сет, сейчас россиянам не позволили и этого. Сборная играла неровно. Блистательные эпизоды соседствовали с провальными, было много невынужденных ошибок. Кроме того, не удалось наладить подачу, что позволяло американцам беспрепятственно атаковать из удобных позиций. 3-0 и в полуфинал вне зависимости от сегодняшнего очного поединка выходят команды США и Бразилии. Сборная России по сути повторила результат двух последних чемпионатов мира, на которых она занимала пятое место.

Высшим достижением сборной России на чемпионатах мира остаются серебряные медали, завоеванные в 2002 году. Сборная СССР становилась чемпионом мира пять раз.