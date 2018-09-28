Сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по волейболу, проиграв команде США
Только победа оставляла нам шансы пробиться в четверку сильнейших. После того, как сборная России проиграла бразильцам, ведя в счете 2-0, других вариантов она себе не оставила. Американцам на этом турнире наши уже уступали на первом этапе, но тогда команда Сергея Шляпникова по крайней мере смогла выиграть у соперников один сет, сейчас россиянам не позволили и этого. Сборная играла неровно. Блистательные эпизоды соседствовали с провальными, было много невынужденных ошибок. Кроме того, не удалось наладить подачу, что позволяло американцам беспрепятственно атаковать из удобных позиций. 3-0 и в полуфинал вне зависимости от сегодняшнего очного поединка выходят команды США и Бразилии. Сборная России по сути повторила результат двух последних чемпионатов мира, на которых она занимала пятое место.
Высшим достижением сборной России на чемпионатах мира остаются серебряные медали, завоеванные в 2002 году. Сборная СССР становилась чемпионом мира пять раз.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 28 сентября 2018 | 10:10
Во всех сферах США насилует великодуховную и нищую))))
andreyoo 28 сентября 2018 | 10:19
Только победа оставляла нам шансы пробиться в четверку сильнейших.
--- Э-э-э... я конечно не особо силен, скажите, разве в волейболе бывают ничьи?