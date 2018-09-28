«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец
«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец. И.о. главы Приморья, назначенный накануне, сегодня официально об этом объявил, вступая в должность. При этом он отметил, что еще до выборов нужно решить первоочередные проблемы региона. Газета «Ведомости» сегодня пишет, что на помощь Олегу Кожемяке администрация президента направила ведущих политтехнологов. Сейчас закон Приморского края не предусматривает участия в выборах самовыдвиженцев, но уже срочно подготовлены поправки, отменяющие такую норму.
Комментарии8
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eternity88 28 сентября 2018 | 10:17
Верно Орех меркует - Чепига в губернаторы Приморья сгодится!
tv_victim 28 сентября 2018 | 10:18
Все прекрасно понимают, что членство в ЕР - компрометирующий фактор.
piter_ug 28 сентября 2018 | 10:19
//пойдет на выборы как самовыдвиженец//
Типо стесняется подельников.
Но уже напрасно - обвал начался.
vise1 28 сентября 2018 | 10:22
«Единоросс» Олег Кожемяко пойдет на выборы как самовыдвиженец ..
Брезгливый народец пошёл в губернаторы !
:)
polsan 28 сентября 2018 | 10:22
Замечательная по сути своей новость!
Сейчас мы всё подлатаем, что раньше не успели и всё будет как надо, вы не волнуйтесь: так надо! )
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 10:31
polsan: Результат выборов от избирателей зависит сравнительно слабо. Просто привлеченные политтехнологи тщательнее подделают результаты и продавят пропутинского кандидата.
aybolit66 28 сентября 2018 | 10:23
И будут политтехнологи объяснять приморцам, что уж лучше пусть "свой" дербанит Приморье, иначе это сделают солдаты НАТО.
oneoretwo 28 сентября 2018 | 10:27
...пришедший на подделке закона под себя - не губернатор, а назначенец плешивого вора...