Сотрудников полиции в Свердловской области подозревают в издевательствах над подростками
В городе Каменск-Уральский силовики этим летом на протяжении нескольких дней избивали 15-летних школьников, требуя признания в краже. Как сообщает сайт URA.Ru, полицейские вывозили подростков в лес, угрожали сексуальным насилием и приказывали копать могилу. СК накануне вечером сообщил о возбуждении уголовного дела, но в его материалах пока нет никаких фигурантов.
Комментарии6
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rash 28 сентября 2018 | 10:07
Берут пример с бастрыкина.
traxau_okurka 28 сентября 2018 | 10:08
rash: Рыба гниет с головы. Да какую область не возьми, полицай вовы не может не быть преступником.
luger_max_otto 28 сентября 2018 | 10:13
Могу подсказать следкому: для начала обвинение в бездействии власти предъявляется главмусору города. После этого виновные в избиениях и прочем появятся очень быстро...
galina6837 28 сентября 2018 | 10:11
не ну а чё... Биться с женщинами, стариками, детьми - это их формат.
Не с джигитами же кадыровскими бодаться. Те могут и в табло засветить...
polsan 28 сентября 2018 | 10:13
чтобы избивать 15 -летних школьников на протяжении нескольких дней надо сначала на это выучится ....
oneoretwo 28 сентября 2018 | 10:20
Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.(С)