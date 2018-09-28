Сотрудников полиции в Свердловской области подозревают в издевательствах над подростками

В городе Каменск-Уральский силовики этим летом на протяжении нескольких дней избивали 15-летних школьников, требуя признания в краже. Как сообщает сайт URA.Ru, полицейские вывозили подростков в лес, угрожали сексуальным насилием и приказывали копать могилу. СК накануне вечером сообщил о возбуждении уголовного дела, но в его материалах пока нет никаких фигурантов.