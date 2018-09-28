Прорыв трубы с кипятком произошел этой ночью в центре Петербурга.
Горячая вода залила кафе в подвальном помещении на Измайловском проспекте в центре города. Погибли два человека. Рядом на улице произошел провал грунта и под землю ушли два автомобиля. Как сообщает агентство ТАСС, на месте ЧП работают спасатели. Прокуратура Петербурга начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.
Комментарии7
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traxau_okurka 28 сентября 2018 | 10:06
Разруха, аварии, гниение, катастрофы, смерти - скрепы путинской России.
polsan 28 сентября 2018 | 10:07
Люди сварились заживо! Виновным будет назначен мастер участка!
piterjanis 28 сентября 2018 | 10:09
polsan: да-да,мастер не причём ,это всё кровавыйрежим
ddolly 28 сентября 2018 | 10:08
Очередной путинский прорыв
ugas 28 сентября 2018 | 10:14
Чему тут удивляться? Путин же пообещал прорывы, вот это единственное обещание он и выполнил.
oneoretwo 28 сентября 2018 | 10:17
...долго исчо стране будет аукаться правление плешивого вора...
grazschdanin 28 сентября 2018 | 10:32
Вот бы либералы взялись и показали - как нужно безаварийно работать. Научили бы бестолочей.