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10:02, 28 сентября 2018

Прорыв трубы с кипятком произошел этой ночью в центре Петербурга.

Горячая вода залила кафе в подвальном помещении на Измайловском проспекте в центре города. Погибли два человека. Рядом на улице произошел провал грунта и под землю ушли два автомобиля. Как сообщает агентство ТАСС, на месте ЧП работают спасатели. Прокуратура Петербурга начала проверку, а  СК возбудил уголовное дело.

Комментарии

7

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traxau_okurka 28 сентября 2018 | 10:06

Разруха, аварии, гниение, катастрофы, смерти - скрепы путинской России.

polsan 28 сентября 2018 | 10:07

Люди сварились заживо! Виновным будет назначен мастер участка!

piterjanis 28 сентября 2018 | 10:09

polsan: да-да,мастер не причём ,это всё кровавыйрежим

ddolly 28 сентября 2018 | 10:08

Очередной путинский прорыв

ugas 28 сентября 2018 | 10:14

Чему тут удивляться? Путин же пообещал прорывы, вот это единственное обещание он и выполнил.

oneoretwo 28 сентября 2018 | 10:17

...долго исчо стране будет аукаться правление плешивого вора...

grazschdanin 28 сентября 2018 | 10:32

Вот бы либералы взялись и показали - как нужно безаварийно работать. Научили бы бестолочей.

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