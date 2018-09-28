Прорыв трубы с кипятком произошел этой ночью в центре Петербурга.

Горячая вода залила кафе в подвальном помещении на Измайловском проспекте в центре города. Погибли два человека. Рядом на улице произошел провал грунта и под землю ушли два автомобиля. Как сообщает агентство ТАСС, на месте ЧП работают спасатели. Прокуратура Петербурга начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.