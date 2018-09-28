Израиль с трибуны Генеральной ассамблеи ООН обвинил Иран в создании ядерного оружия
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху призвал к решительным мерам.
Иран на это выступление уже отреагировал. В Тегеране отрицают наличие оружейной программы, и в свою очередь, обвиняют Иерусалим в продолжении военных ядерных разработок.
Комментарии14
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samkos 28 сентября 2018 | 09:42
Укротить бешеных мулл самым решительным образом.
vezdehod 28 сентября 2018 | 10:37
Такого быть не могёт взвопил Сергей Лавров - докажите.
eniro 28 сентября 2018 | 09:44
Опять непонятки... Так это иранскими ракетами обстреливают Израиль, или наоборот? Вы уж, как-то определитесь...
gregor 28 сентября 2018 | 10:05
eniro:
Те , ракеты ,которые Израиль не успевает уничтожить , стреляют по Израилю . Так что ,если Израиль пропустит поставки Ираном ракет террористам Хезболла , эти ракеты полетят на Израиль ,по школам ,тет садам , по старикам ,которые каждый второй ВЕТЕРАН ВОВ . , и по старухам , у каждой второй погибший СОЛДАТ ВОВ .
А вы уж как -то определитесь ,кто больше вам по интеллекту и менталитету .
eniro 28 сентября 2018 | 10:11
gregor: Вы, куда-то торопитесь? Прочитайте еще раз. Если не поняли, еще разок. Поняли? Ну и слава Богу...
gregor 28 сентября 2018 | 10:19
eniro:
Извините ,если не понял , но и вы прочтите ещё раз , как -то двояко можно понять .
eniro 28 сентября 2018 | 10:25
gregor: ))) Есть вариант: Опять непонятки... Так это израильскими ракетами обстреливают Иран, или наоборот? Вы уж, как-то определитесь...
xrmosom 28 сентября 2018 | 09:45
Т.е Израиль может иметь ядерное оружие,а Иран нет.Несправедливо.
gregor 28 сентября 2018 | 10:08
xrmosom:
Да ,именно . Вот Гитлер не мог иметь ядерное оружие , иначе бы вас и вашей семьи ,не было . А справедливо ли это ,спросите у своих родных взрослых ,которые ,если вы сами в связи маленького возраста ,не соображаете .
pavelmistery 28 сентября 2018 | 10:25
xrmosom: Радикальным странам категорически нельзя иметь подобное оружие, пока они не созреют до понимая ответственности за мир.
Иран грозится полностью уничтожить Израиль, будь у них бомба, они наверное бы применили её сразу или постоянно шантажировали по любому пустяку.
Ни одна страна в регионе попросту спать спокойно бы не могла из-за такого соседа с ядерной бомбой
ugas 28 сентября 2018 | 10:30
pavelmistery: Лишнехромосомным что-то объяснить невозможно. Эта тупота ничего, кроме своих методичек, не воспринимает.
sg102 28 сентября 2018 | 10:12
израиль даже в ДНЯО не вступил, о чем говорить? Ни одна комиссия магатэ не ступала на его территорию. Действительно избранная нация. А в иИране якобы обнаружили таинственные контейнеры, значит там материалы для производства ЯО. В Ираке бочки уже находили, ага.. Лживые мрази. Хотя потом может нетаняха извинится за ошибку после бомбежек Ирана..
neyexo 28 сентября 2018 | 10:24
пора закрывать ООН
бумагу хоть сэкономим.
ООНом недовольна ни одна страна.
Тот же Израиль - резолюции не выполняет - не являлся туда бы вообще.
len56 28 сентября 2018 | 10:31
Режим аятолл-к ответу!
Долой средневековый маразм!
Свободу иранскому народу!