Израиль с трибуны Генеральной ассамблеи ООН обвинил Иран в создании ядерного оружия

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху призвал к решительным мерам.

Иран на это выступление уже отреагировал. В Тегеране отрицают наличие оружейной программы, и в свою очередь, обвиняют Иерусалим в продолжении военных ядерных разработок.