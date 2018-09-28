«Банк торгового финансирования» сегодня остался без лицензии. Утром о ее отзыве объявил ЦБ
Регулятор утверждает, что бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Банк по размеру активов входит в число 300 крупнейших в стране. Выплаты его вкладчикам должны начаться не позднее 12 октября.
Комментарии1
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eniro 28 сентября 2018 | 09:41
СмЕшно слЮшать... А ЦБ занимает другую бизнес-модель? А в чем ее смысл? Все для блага Россиян? Можно спросить, каких?