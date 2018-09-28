Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности

Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции. Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране. Как сообщает сайт Znak.com, позднее комментарий депутата был удален, но интернет-пользователи сохранили его копию. Согласно декларации, сам Николай Валуев за минувший год заработал 10 с половиной миллионов рублей.