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09:32, 28 сентября 2018

Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности

Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции. Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране. Как сообщает сайт Znak.com, позднее комментарий депутата был удален, но интернет-пользователи сохранили его копию. Согласно декларации, сам Николай Валуев за минувший год заработал 10 с половиной миллионов рублей.

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Николай Валуев призывает не стыдиться бедности Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране…

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Kрф, депутаты, общество, события

Комментарии

27

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vilingrad 28 сентября 2018 | 09:33

Ешьте пирожные!

luger_max_otto 28 сентября 2018 | 09:34

Валуеву голова нужна, он туда ест.

semia 28 сентября 2018 | 09:49

Это как в анекдоте .Бабка Валуеву,мол ,я не ела три дня,на что Валуев ответил,что мол не годится,надо себя заставить!

kottigr1 28 сентября 2018 | 09:59

luger_max_otto: В РФ проживает 200 000 Хозяев и у них есть 146 500 000 рабов..

(комментарий скрыт)

polsan 28 сентября 2018 | 10:01

vilingrad: Валуев, тоже при доходе в 1000000 рублей в месяц тоже считает себя бедным в богатой России, но он как раз этого не стесняется! Да и пенсия уже у него в кармане! ))

tv_victim 28 сентября 2018 | 09:35

Они живут в другой России.... Вот как такие люди могут принимать законы для страны, которой совершенно не знают и сделали все, чтобы никогда не сталкиваться ни с реальной Россией, ни тем более с ее народом??

novo 28 сентября 2018 | 10:20

tv_victim: все правильно. они на воздушном щарике.

eniro 28 сентября 2018 | 09:35

Ну, Коля никогда умом не отличался... Простите уж, все-таки честь России, как мог, защищал.

tv_victim 28 сентября 2018 | 09:38

eniro: В коммерческих боях честь? Типа не за гонорары? ну-ну....

eniro 28 сентября 2018 | 09:52

tv_victim: Вы как понимаете "... как мог..."? Нужно звук многоголосого хохота подключить? Спец, для Вас и подобных звездочку ставить? Значит не Вам адресовано...

mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 09:38


Видимо, этот питекантроп вообще не понял, о чём говорила пенсионерка.
Он хотя бы представляет, какая у обычных трудящихся пенсия?

rogerrabbit 28 сентября 2018 | 09:40

депутат Госдумы от «Единой России», имеющий ежемесячный доход в миллион рублей, призывает не стыдиться бедности

и это правильно!

wuwer 28 сентября 2018 | 10:31

rogerrabbit: Ибо он этот доход бы не получал...если бы не обирались тысячи этих бабушек для его дохода

yralez 28 сентября 2018 | 09:42

Пенсионеры не стыдятся же своим скудоумием......жапутинцы.

seryj_wolk 28 сентября 2018 | 09:42

Островский написал Белность не порок в 1853 году, а до Валуева только сейчас дошло. Но он бедности не испытывает. Только советует.

samkos 28 сентября 2018 | 09:45

Государственный цинизм: миллионер призывает бедняков к покорности.

samkos 28 сентября 2018 | 09:47

Он хотел сказать, чтобы бедные не стыдились депутатов-миллионеров.

tag188 28 сентября 2018 | 09:57

"Вопрос поднятия пенсионного возраста нельзя выносить на референдум, люди просто не обладают специальными знаниями, чтобы его обсуждать" (С)
Зато посмотришь на Колю Валуева, и сразу понимаешь, -- вот этот человек явно обладает такими знаниями. Именно таким людям и должно быть доверено решение подобных вопросов.

rash 28 сентября 2018 | 10:05

Ну ведь его босс сказал - хорошего вам настроения, так почему ЭТО должно быть лучше.

piterrr 28 сентября 2018 | 10:06

Очередное ублюдошное рыло путинского режима, рыло вора и тупоголового выродка..

aybolit66 28 сентября 2018 | 10:07

Следующий совет будет о гордости за пенсию в 13000 руб.

real74 28 сентября 2018 | 10:08

в нашей стране в думе находятся наверно больше всего спортсменов и это неправильно, так как спорт и политика это полярно разные направления.

aleksey429 28 сентября 2018 | 10:15

Я долго думал и вдруг догадался, не понял, а догадался, почему не надо голосовать за ЕР - будешь гордый и без штанов. Жопа есть, а штан не видно. Спасибо, Коля. Ты как всегда в лужу воздух дунул

vla7815 28 сентября 2018 | 10:18

Проходимец и дармоед, блин. Тебя кто выбирал народным представителем, наглец ?????

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migsu 28 сентября 2018 | 10:24

И вот такие бараны за наш счет жируют и ещё посмеиваются...

bun777 28 сентября 2018 | 10:29

За кого голосовала бабуська?

nasar2 28 сентября 2018 | 10:38

Да какие они депутаты?!

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