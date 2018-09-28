Депутат Госдумы от «Единой России» призывает не стыдиться бедности
Николай Валуев сказал об этом во время онлайн-конференции. Так бывший боксер ответил на реплику пенсионерки из Кемеровской области, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране. Как сообщает сайт Znak.com, позднее комментарий депутата был удален, но интернет-пользователи сохранили его копию. Согласно декларации, сам Николай Валуев за минувший год заработал 10 с половиной миллионов рублей.
Комментарии27
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vilingrad 28 сентября 2018 | 09:33
Ешьте пирожные!
luger_max_otto 28 сентября 2018 | 09:34
Валуеву голова нужна, он туда ест.
semia 28 сентября 2018 | 09:49
Это как в анекдоте .Бабка Валуеву,мол ,я не ела три дня,на что Валуев ответил,что мол не годится,надо себя заставить!
kottigr1 28 сентября 2018 | 09:59
luger_max_otto: В РФ проживает 200 000 Хозяев и у них есть 146 500 000 рабов..
polsan 28 сентября 2018 | 10:01
vilingrad: Валуев, тоже при доходе в 1000000 рублей в месяц тоже считает себя бедным в богатой России, но он как раз этого не стесняется! Да и пенсия уже у него в кармане! ))
tv_victim 28 сентября 2018 | 09:35
Они живут в другой России.... Вот как такие люди могут принимать законы для страны, которой совершенно не знают и сделали все, чтобы никогда не сталкиваться ни с реальной Россией, ни тем более с ее народом??
novo 28 сентября 2018 | 10:20
tv_victim: все правильно. они на воздушном щарике.
eniro 28 сентября 2018 | 09:35
Ну, Коля никогда умом не отличался... Простите уж, все-таки честь России, как мог, защищал.
tv_victim 28 сентября 2018 | 09:38
eniro: В коммерческих боях честь? Типа не за гонорары? ну-ну....
eniro 28 сентября 2018 | 09:52
tv_victim: Вы как понимаете "... как мог..."? Нужно звук многоголосого хохота подключить? Спец, для Вас и подобных звездочку ставить? Значит не Вам адресовано...
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 09:38
Видимо, этот питекантроп вообще не понял, о чём говорила пенсионерка.
Он хотя бы представляет, какая у обычных трудящихся пенсия?
rogerrabbit 28 сентября 2018 | 09:40
депутат Госдумы от «Единой России», имеющий ежемесячный доход в миллион рублей, призывает не стыдиться бедности
и это правильно!
wuwer 28 сентября 2018 | 10:31
rogerrabbit: Ибо он этот доход бы не получал...если бы не обирались тысячи этих бабушек для его дохода
yralez 28 сентября 2018 | 09:42
Пенсионеры не стыдятся же своим скудоумием......жапутинцы.
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 09:42
Островский написал Белность не порок в 1853 году, а до Валуева только сейчас дошло. Но он бедности не испытывает. Только советует.
samkos 28 сентября 2018 | 09:45
Государственный цинизм: миллионер призывает бедняков к покорности.
samkos 28 сентября 2018 | 09:47
Он хотел сказать, чтобы бедные не стыдились депутатов-миллионеров.
tag188 28 сентября 2018 | 09:57
"Вопрос поднятия пенсионного возраста нельзя выносить на референдум, люди просто не обладают специальными знаниями, чтобы его обсуждать" (С)
Зато посмотришь на Колю Валуева, и сразу понимаешь, -- вот этот человек явно обладает такими знаниями. Именно таким людям и должно быть доверено решение подобных вопросов.
rash 28 сентября 2018 | 10:05
Ну ведь его босс сказал - хорошего вам настроения, так почему ЭТО должно быть лучше.
piterrr 28 сентября 2018 | 10:06
Очередное ублюдошное рыло путинского режима, рыло вора и тупоголового выродка..
aybolit66 28 сентября 2018 | 10:07
Следующий совет будет о гордости за пенсию в 13000 руб.
real74 28 сентября 2018 | 10:08
в нашей стране в думе находятся наверно больше всего спортсменов и это неправильно, так как спорт и политика это полярно разные направления.
aleksey429 28 сентября 2018 | 10:15
Я долго думал и вдруг догадался, не понял, а догадался, почему не надо голосовать за ЕР - будешь гордый и без штанов. Жопа есть, а штан не видно. Спасибо, Коля. Ты как всегда в лужу воздух дунул
vla7815 28 сентября 2018 | 10:18
Проходимец и дармоед, блин. Тебя кто выбирал народным представителем, наглец ?????
migsu 28 сентября 2018 | 10:24
И вот такие бараны за наш счет жируют и ещё посмеиваются...
bun777 28 сентября 2018 | 10:29
За кого голосовала бабуська?
nasar2 28 сентября 2018 | 10:38
Да какие они депутаты?!