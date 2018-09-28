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09:30, 28 сентября 2018

Британские спецслужбы выяснили личность третьего российского агента, готовившего отравление в Солсбери

Об этом пишет сегодня газета Дейли Телеграф. По ее данным, речь идет о  еще одном сотруднике ГРУ. Он заранее приезжал в  Британию и проводил разведку на местности, подготавливая план последующего отравления семьи Скрипалей.

Комментарии

38

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venmud 28 сентября 2018 | 09:33

Так и до полного списка личного состава ГРУ недалеко.

semia 28 сентября 2018 | 09:42

Издеваются. Они все знают,инфу дают частями . Сейчас Путин должен сказать,что знает третьего подозреваемого и он на днях зайдет к Симоньян. А в конце Бриты выложат кадры,где наши герои мажут ручку двери Скрипалей.

romashka__ 28 сентября 2018 | 09:51

Надо вычислить всех русских, живущих в Великобритании, и вытурить их оттуда.
Пусть живут у себя на родине. Конечно работа предстоит непростая.

vedma2017 28 сентября 2018 | 09:57

romashka__:
Зачем же всех, достаточно всех, имеющих отношение к путинской "власти" и их семейки.

kfhcfkfhcf 28 сентября 2018 | 10:32

vedma2017: А это - все олигархи.

maestro_air 28 сентября 2018 | 10:03

romashka__: этим ГРУ и занимается..

andreyoo 28 сентября 2018 | 09:59

semia: Издеваются. Они все знают,инфу дают частями .

-- Ха! Похоже над вами издеваются. Но вы-то признать не можете. Работа. Вам надо поддакивать. Вот ваш лепет и поход на оправдание.
Вспоминаю, как амеры сразу после крушения Боинга говорили какие у них есть данные спутникового контроля. Так и не представил ведь. Но хомячки на указание об этом парировали примерно так же "Когда надо тогда и предъявят... кому надо тому и покажут". Два раза Ха! "Надо" так и не настало.

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:01

andreyoo: Вспоминаю, как амеры сразу после крушения Боинга говорили какие у них есть данные спутникового контроля. Так и не представил ведь..
---------------------------------------------------------------------
Может ты им свой почтовый адрес неправильно написал ?.. Или забыли выслать ?

alexsokoll 28 сентября 2018 | 10:06

Бритам нужно разогнатть контрразведку и спецслужбы.
Вместо толпы дармоедов нанчть местных комментаторов, чтоб рисовали разоблачения.
:))))

Фотошоп рулит!

snamor 28 сентября 2018 | 10:07

kottigr1: Почтовый адрес - это мировая общественность.

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:12

snamor: Странно.. МУР уголовные дела до суда мировой общественности не выкладывает.. Жлобы ?

andreyoo 28 сентября 2018 | 10:09

kottigr1: Аллё, альтернативный! Они это на прессухе сразу после крушения говорили. И обещали всем. И тебя стало быть тоже.
Просто я-то жду их "неопровержимых". А тебе по причине умственной ограниченности это избыточно.

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:14

andreyoo: Не убивайся так.. В суде всё покажут.

dorin1987 28 сентября 2018 | 10:07

_: /Так и не представил ведь./ - Хм... Интересно, какого лешего "амеры" должны что-то предоставлять нику на сайте эха... Зато британцы оттягиваются на кривой роже гру вот уже который месяц :) А в ответ - жалкий убогий дебильный лепет о солсберецких геях :)

andreyoo 28 сентября 2018 | 10:12

dorin1987: Дурачек, они это "мировой общественности", обещали.
Просто "мировая общественность" делится на думающих-помнящих и на хомячков как ты с 0,25 извилины.

dorin1987 28 сентября 2018 | 10:14

_: /Дурачек...и на хомячков как ты/ - Награда.
/они это "мировой общественности",/ - 1. Процитируйте обещание, м? 2. Какое отношение Вы имеете к "мировой общественности", что так "смело" тут же спрятались за это словосочетание?

leonid3 28 сентября 2018 | 10:28

andreyoo: Вспоминаю, как амеры сразу после крушения Боинга говорили какие у них есть данные спутникового контроля" Вы отстали от информации.Амеры представят эти данные но только специальной судейской комиссии.Причина проста. Они никому не представляют эти снимки ибо по снимкам можно определить ттх их спутников.

galina6837 28 сентября 2018 | 10:24

semia:
Вова теперь снова заявит, что вот этот уже точно гражданское лицо...
И оно заблудилось во время гражданской прогулки по Донбассу...

johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 09:33

ИхТамНет ... аВыДокажите ...

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andreyoo 28 сентября 2018 | 10:01

johnbmw:... аВыДокажите ...
Это ты правильно подметил. Тебе же даже имя не назвали. Но настоящий хомяк так сложно не думает. Он комментит заготовками.

alexsokoll 28 сентября 2018 | 10:09

johnbmw:

Путину плевать на санкции - травит кого угодно.
Скоро порося траванут и трампа.

andreyoo 28 сентября 2018 | 10:15

alexsokoll: Скоро порося траванут и трампа.
--- А х.ли, "хочу назначу, хочу уволю, хочу вообще траванут!"

mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 09:36


А что, был и третий?
Раз было так много плейшнеров, то очевидно, что послал их кремлёвский штирлиц.
Надо же, какую лютую ненависть испытывал он к Скрипалю!

leonid3 28 сентября 2018 | 10:37

mikhail_spb_:Надо же, какую лютую ненависть испытывал он к Скрипалю!" Нет.Суровый прагматизм. Это просто суровое предупреждение потенциальным предателям.А таких много.И Путин это знает.И другого способа просто нет.

kara 28 сентября 2018 | 09:40

Тогда вся версия болтов летит в опу!
Нам сказали, что эти двое в ПЕРВЫЙ день съездили посмотреть а на ВТОРОЙ намазать.
Они, что не помнят что врут?

johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 09:42

kara: кто? куда? у тебя летит?
осеннее обострение? :-()

stebinmaku 28 сентября 2018 | 09:46

kara
Не, они приезжали проверить, хорошо ли посмотрел первый. А вот за ними уже приехала команда настоящих отравителей. Просто, этого бриты пока не выкладывают - "рубят хвост по частям".. )

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koshkairina 28 сентября 2018 | 09:46

Если он был такой же интеллектуал, как первые два, то понятно, почему у них всё так ловко получается...

samkos 28 сентября 2018 | 09:51

Целая шайка отравителей. Сколько народных денег потрачено впустую !

johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 09:53

samkos: ну что Вы ... на "отеле" они явно сэкономили ...

kottigr1 28 сентября 2018 | 10:28

johnbmw: Провал ГРУ легко объясним. Во всем виновата российская коррупция..
Вот наверняка киллерам, для успеха операции, что бы не привлекать внимание у посторонних, ГРУ выделило деньги на долгосрочную съемную квартиру, такси, рестораны, музеи, магазины, несколько комплектов новой одежды, что бы запутать следы..
А по факту что ?
Один дешевый номер в отеле на двоих, пара кроссовок и билеты на электричку.. и все деньги спущены не на Величие Родины, а на анашу с проститутками..

(комментарий скрыт)

macsimus001 28 сентября 2018 | 09:52

Британские спецслужбы выяснили личность третьего российского агента, -------- оперативная кличка которого , Марго.)))

ppvngavr 28 сентября 2018 | 09:55

Все вполне логично. Надо было этому грушнику "обезвредить" все камеры наблюдения в Солсбери, включая камеры, направленные на дверь Скрипалей, тогда все было бы ОК, и мы бы никогда не увидели того, что видим сегодня и скоро увидим еще... :) А так вообще пора Кремлю завязывать с бессудными убийствами, НИЧЕГО ХОРОШЕГО не приносящему ни ему, ни российскому народу. Об этом читайте в публикации:
"Внесудебные расправы": http://www.proza.ru/2018/06/02/491

andreyoo 28 сентября 2018 | 09:55

выяснили личность третьего российского агента
-- Идя, сестра, имя!

maestro_air 28 сентября 2018 | 10:14

andreyoo: куда идя?

andreyoo 28 сентября 2018 | 10:06

... речь идет о еще одном сотруднике ГРУ. Он заранее приезжал в Британию и проводил разведку на местности, подготавливая план...

--- Бриты не договаривают.
Был же еще четвертый. Он заранее приезжал в Британию и проводил проверку разведки на местности третьего, согласовывая план...
И был пятый. Он заранее приезжал в Британию ..., утверждая план...

oneoretwo 28 сентября 2018 | 10:07

...полный провал, третий пошел....

gluhoy2250 28 сентября 2018 | 10:30

Молодцы ГРУшники, как здорово дергают англицких марионеток МИ-6 за ниточки, а уж наша демшиза вообще закатила истерику!

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