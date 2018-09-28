Очередь дежурит у  магазина в центре Москвы, началась продажа новых смартфонов американской компании Apple

Очередь дежурит у магазина в центре Москвы, где сегодня начнутся продажи новых смартфонов американской компании Apple. Люди начали там собираться еще несколько дней назад.

Некоторые люди в очереди признаются, что сами айфоны им не интересны, но они рассчитывают выгодно продать свои места.