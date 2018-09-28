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09:06, 28 сентября 2018

Очередь дежурит у  магазина в центре Москвы, началась продажа новых смартфонов американской компании Apple

Очередь дежурит у  магазина в центре Москвы, где сегодня начнутся продажи новых смартфонов американской компании Apple. Люди начали там собираться еще несколько дней назад.
Некоторые люди в очереди признаются, что сами айфоны им не интересны, но они рассчитывают выгодно продать свои места.

Комментарии

17

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servelat 28 сентября 2018 | 09:23

Зачем покупать место в очереди, если через неделю будут в каждом салоне? Тут вам не Америка

alexsokoll 28 сентября 2018 | 09:35

servelat:

Слишком много людей, готовых переплатить 20-50 тысяч за понт.
Приятно же именно сегодня купить и подарить девушке модный смартфон.

edyatel 28 сентября 2018 | 10:03

alexsokoll:
По моему на крыше противоположного дома надо установить пулемёт и покрошить всех любителей американского дерьма.
Явно не ошибёшься.

polsan 28 сентября 2018 | 09:23

Странно и то, что похоже, что люди идут покупать этот новый гаджет, даже не прочитав отзывы спецов о нём в сети! А там написано, что он не стоит своих денег, на него есть достаточно нареканий!
Кто знает немецкий может прочесть тут к примеру:
https://www.futurezone.de/produkte/article215407431/iPhone-XS-im-Test-Apples-teuerstes-Smartphone-ist-einfach-ueberfluessig.html

krestianin_067rus Михаил Никитин 28 сентября 2018 | 09:27

Нацпредатели! :((( нет, чтоб за чубайсовскими кирпичами на транзисторах выстраиваться...

alexsokoll 28 сентября 2018 | 09:37

krestianin_067rus:

Причём тут предательство ???
Да и чубайс спонсор и владелец болотных митингов - от СПС до порноАСа.

gonduras_on_colima 28 сентября 2018 | 09:40

alexsokoll: Портянка гунявая, это для таких как ты в первую очередь ваш нaцпиdep-пересидент распинался о высокодуховности и импортозамещении.
Оказывается, тyпой обращался к ещё тyпее.

alexsokoll 28 сентября 2018 | 09:59

gonduras_on_colima:

Импортозамещение - это здорово, но заводов Эппл в России пока нет.
Вот кур уже экспортируем в десяток стран, по пшенице мировой рекорд!

Кастрюля майданутая, а у вас как?
:)))))
Когда то Украина кормила всю Россию и производила корабли, самолёты и вертолёты, делала ракеты.

Сало
Сало уронили!
:)))))

gonduras_on_colima 28 сентября 2018 | 10:03

alexsokoll: // Импортозамещение - это здорово, но заводов Эппл в России пока нет. //
С такими воровитыми и намаханными царями-боярами у вас, холопы, скоро не будет даже кирпичных заводов.

// Сало Сало уронили! //
Стекломой! Стекломой разлили!
Портяны, айда хлебать, пока лужа не растеклась!

neyexo 28 сентября 2018 | 09:27

Последний айфон, до вырождения недолго осталось
Давно тяжелый и неподъемный

bercana 28 сентября 2018 | 09:32

Блин я просто охреневаю, вот любят неадекваты очереди)))))) в Дубаи новых смартфонов завались, никаких очередей )))))) заходи смотри бери

alexsokoll 28 сентября 2018 | 09:42

bercana:

Не все могут летать в Дубай, не все хотят даже заказывать из-за границы.
Хороший понт именно сегодня купить.

sergo_25_26 28 сентября 2018 | 09:40

А скрепы тут не работают?

osa 28 сентября 2018 | 09:47

Бедные "бедные москвичи"
Интересно, это та же молодежь, что яростно выступала против повышения пенсионного возраста0?
Многие из них вряд ли заработали хоть копейку, однако на новую игрушку деньги есть, при этом, сильно "переживают", что до пенсии далеко ...

kottigr1 28 сентября 2018 | 09:53

osa: Там наверняка в той очереди половина с корочками ФСБ, а другая половина с корочками МВД. Все не выездные..
Кому надо было давно уже всё купили приехав в ЕС или США..

edyatel 28 сентября 2018 | 10:06

kottigr1: Надо всех поставить в равные условия и запретить выезд из страны, пусть стоят в одной очереди.

oneoretwo 28 сентября 2018 | 10:01

...слопатыеды невыездные....

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