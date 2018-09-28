Два человека погибли при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга
Здесь под асфальт провалились два автомобиля, кипяток начал затекать в подвальное кафе рядом с местом ЧП. Об этом
ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.
«Прорвало трубу на Измайловском > Два автомобиля провалились под землю, кипяток
начал уходить в кафе, которое находится в подвальном помещении дома ?20. По
предварительным данным, погибли два посетителя кафе»,— сказал собеседник агентства
Инцидент произошел в около 3 часов утра 28 сентября. На место также выезжал наряд
вневедомственный охраны Росгвардии, который получил вызов о ЧП, специалисты ведомства
приняли участие в эвакуации посетителей кафе. —
Комментарии1
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traxau_okurka 28 сентября 2018 | 09:44
Стабильность русского мира.