Два человека погибли при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга

Здесь под асфальт провалились два автомобиля, кипяток начал затекать в подвальное кафе рядом с местом ЧП. Об этом

ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

«Прорвало трубу на Измайловском > Два автомобиля провалились под землю, кипяток

начал уходить в кафе, которое находится в подвальном помещении дома ?20. По

предварительным данным, погибли два посетителя кафе»,— сказал собеседник агентства

Инцидент произошел в около 3 часов утра 28 сентября. На место также выезжал наряд

вневедомственный охраны Росгвардии, который получил вызов о ЧП, специалисты ведомства

приняли участие в эвакуации посетителей кафе. —