Алексей Навальный пожаловался в Конституционный суд на засекречивание персональных данных чиновников в госреестре недвижимости. Политик считает, что такая практика противоречит принципам Основного закона и нарушает права граждан.

Подать жалобу в Конституционный суд Алексей Навальный решил после того, как его иск отказались принять Таганский суд Москвы, Мосгорсуд и Верховный суд России, пишет «Коммерсант». Претензия политика касалась сыновей генпрокурора Юрия Чайки, чьи имена в государственном реестре недвижимости два года назад превратились в бессмысленное сочетание букв. Верховный суд тогда сослался на закон «О персональных данных», который не позволяет раскрывать информацию третьим лицам без согласия человека. Навальный в своей жалобе в КС подчеркивает, что такая позиция противоречит самому смыслу существования госреестра и нарушает права граждан на получение информации. В жалобе отмечается, что с этим согласен и сам Конституционный суд – он в одном из своих постановлений указывал, что данные о правах на недвижимость должны быть достоверными и общедоступными, и этот принцип имеет преимущество над положениями закона «О персональных данных».

По данным «КоммерсантЪ», жалоба Алексея Навального поступила в КС в начале сентября и пока находится на изучении секретариата суда.

Напомню, что год назад в закон «О госохране» внесли поправки, позволяющие засекречивать в реестре недвижимости имена охраняемых лиц и членов их семей.