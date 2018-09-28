Личность третьего участника операции по отравлению Скрипалей выяснили британские власти
Сегодня об этом пишет газета Дейли Телеграф. Имя этого человека пока не называется, известно лишь, что речь идет о еще одном сотруднике российской военной разведки ГРУ. Он приезжал в Солсбери для того, чтобы готовить операцию по применению отравляющего вещества «Новичок».
В Лондоне убеждены, что химическую атаку осуществили офицеры ГРУ. Имена двух из них были обнародованы – Петров и Боширов. Позднее журналисты-расследователи из изданий Bellingcat и Инсайдер выяснили, что это только псевдонимы, а настоящее имя одного из них Анатолий Чепига.
Комментарии2
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good_sky 28 сентября 2018 | 09:03
Васечкин?!
johnbmw Евгений Большаков 28 сентября 2018 | 09:04
Отмазки наших властей (всех мастей!) от довольно легко устанавлеемой ИСТИНЫ становятся всё СМЕШНЕЕ ...