Личность третьего участника операции по  отравлению Скрипалей выяснили британские власти

Сегодня об этом пишет газета Дейли Телеграф. Имя этого человека пока не называется, известно лишь, что речь идет о еще одном сотруднике российской военной разведки ГРУ. Он приезжал в Солсбери для того, чтобы готовить операцию по применению отравляющего вещества «Новичок».

В Лондоне убеждены, что химическую атаку осуществили офицеры ГРУ. Имена двух из них были обнародованы – Петров и Боширов. Позднее журналисты-расследователи из изданий Bellingcat и Инсайдер выяснили, что это только псевдонимы, а настоящее имя одного из них Анатолий Чепига.