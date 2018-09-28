Расследование гибели трех российских журналистов в  ЦАР еще не завершено

Об этом сообщил президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН он заверил, что власти его страны приняли все меры, чтобы раскрыть преступление. Он надеется, что по итогам виновные будут привлечены к ответственности. В коцне июля в ЦАР были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они собирались снять документальный фильм о деятельности частной военной компании «Вагнера».