Сочи в пятый раз принимает Чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»
Сегодня на местном автодроме пройдут так называемые «свободные заезды», завтра — квалификация, а сам «Гран-при России» будет разыгран в воскресенье.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сегодня на местном автодроме пройдут так называемые «свободные заезды», завтра — квалификация, а сам «Гран-при России» будет разыгран в воскресенье.
Дмитрий Быков: Ленин никогда не находил наслаждения в репрессиях, в отличие от Сталина Все эти разговоры, что Ленин – это по определению антиутопия, по определению непрерывное насилие и угнетение, это не так. Потому что Ленин вообще настаивал на гипотетической, когда-то неизбежной отмене репрессивного аппарата…
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 28 сентября 2018 | 09:05
Самый затратный вид спорта , от которых деньги не капают , и поэтому как-то оживляют бывшие Олимпийские объекты от окончательного забвения ...