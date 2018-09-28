Россия договорилась о взаимной отмене виз с государством Сент-Винсент и  Гренадины

Двустороннее соглашение этой ночью подписали министры иностранных дел. Церемония прошла в Нью-Йорке, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Агентство ТАСС напоминает, что Сент-Висент и Гренадины это небольшое островное государство в Карибском бассейне с населением примерно сто тысяч человек.