Россия договорилась о взаимной отмене виз с государством Сент-Винсент и Гренадины
Двустороннее соглашение этой ночью подписали министры иностранных дел. Церемония прошла в Нью-Йорке, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Агентство ТАСС напоминает, что Сент-Висент и Гренадины это небольшое островное государство в Карибском бассейне с населением примерно сто тысяч человек.
Комментарии5
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rom8883 28 сентября 2018 | 08:53
Осталось с Науру и Вануату.
eniro 28 сентября 2018 | 09:03
rom8883: Да ладно Вам... Сейчас у Россиян появится возможность ездить в Гренадины и Сент-Винсент без виз. Посольства откроют. Чемоданы с наркотой будут в спальне посла хранить. Какое-никакое, а развлечение народу...
yralez 28 сентября 2018 | 08:56
Дача Озерской ОПГ
seryj_wolk 28 сентября 2018 | 08:58
Смешно. Две великие страны отменили между собой визовый режим!
zollendorf 28 сентября 2018 | 09:02
Правильно. Страны третьего мира должны поддерживать друг-друга.