Российские ВВС тринадцать раз за последнюю неделю проводили перехват чужих самолетов у границ страны
Об этом сегодня пишет газета «Красная звезда». По ее данным, воздушную разведку у российских границ проводили 30 летательных аппаратов других государств. При этом воздушное пространство России нарушено не было.
Комментарии9
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vasya_von_smetankin 28 сентября 2018 | 08:51
Наверняка, эти НЛО что-то замышляют.
Ну, как те белофинны в 39-м.
michael_c 28 сентября 2018 | 09:00
А сколько раз перехватывали Российские самолёты ?
Надо свести дебет с кредитом и всё будет в ажуре ...
rom8883 28 сентября 2018 | 08:56
У них видно договорняк на тренировки. Сегодня вы прилетаете, мы перехватываем, Завтра наоборот.
avp235 28 сентября 2018 | 08:57
Если воздушное пространство России нарушено не было, то как проводился перехват? С нарушением границ сопредельных государств? Или это была компьютерная имитация?
Ведь эти 30 летательных аппаратов не нарушали международных законов. Зачем же имитировать их перехват и выставлять себя дураком?
jblack2 28 сентября 2018 | 08:58
Дикими безграмотные пишут.
Не перехватили, а сопроводили!
Перехват сопровождается уничтожением цели, или принуждением к посадке на своей территории...
zibex 28 сентября 2018 | 08:58
«Красная звезда» как источник информации?? Сошлитесь лучше на "Вестник НЛО" - он гораздо авторитетнее.
sergo_25_26 28 сентября 2018 | 09:00
Читайте чаще эту газету. И начнете перехватывать самолеты у себя на кухне.
sergo_25_26 28 сентября 2018 | 09:04
sergo_25_26: Кстати нет таких ВВС. я с Украины и то знаю что в рашке космические силы. Даже силища.
jblack2 28 сентября 2018 | 09:01
Дикари какие-то пишут.
Не перехватили, а сопроводили!
Перехват сопровождается уничтожением цели, или принуждением к посадке на своей территории...