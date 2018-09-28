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08:30, 28 сентября 2018

Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении в Солсбери

Это некий сотрудник российской военной разведки, который предварительно проводил разведку на местности. Газета Дейли Телеграф пишет сегодня, что его имя британские власти пока держат в секрете.

Комментарии

19

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kir_pich_101 28 сентября 2018 | 08:39

Сейчас наши опять в доску изолгутся, потом Бриты высыпают три серии правды и весь Мир будет падать от хохота, глядя как Машка и проч. танцуют канкан.
Только чего-то грустно...

kottigr1 28 сентября 2018 | 08:44

kir_pich_101: Британия рубит РФ хвост частями.. Знают паразиты всё, но не торопятся рассказывать. Так Путин и его банда будут выглядеть еще тупее и смешнее..

eternity88 28 сентября 2018 | 08:48

kir_pich_101: Ну а чё, у них там все уже четко отрепитипитировано - от "ихтамнет" и "мытакихнезнаем" через "вашидоказательствафейк" и "этообычныебизнесмены" до "рукипрочьотгероияроссии!"

vilingrad 28 сентября 2018 | 08:41

Вова Путин: мы знаем этого третьего, ничего там криминального нет. Гражданский, турист, Герой России с Орденом Мужества:)
Вот дурак, и ловят его бриты, как в покере...

avp235 28 сентября 2018 | 08:42

Незадача вышла. А так все хорошо начиналось...

uyar11 28 сентября 2018 | 08:46

Эхолиберасам не понять...ослеплены ненавистью.
Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором.
Чепига выше ростом и на фото форма головы другая.

oldmen56 28 сентября 2018 | 08:55

uyar11: Чего бы проще: покажите обоих вместе.

(комментарий скрыт)

djuga 28 сентября 2018 | 08:58

uyar11: Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором.
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У нас на одном из центральных телеканалов уже который год крутят сказку-боевик "Морские дьяволы". Так там прыгает-бегает и каждый день спасает страну целый генерал-майор по кличке "Батя". А тут всего лишь полковник. Такое ощущение, что звания полностью девальвировались вслед за рублём.
Во времена моей службы я видел лишь пару полковников - комдива (потом стал генерал-майором) и комполка. Это были настоящие полковники! И было странно видеть "целого полковника" на должности комполка. А сейчас их развелось...

eternity88 28 сентября 2018 | 09:00

uyar11: "Чепига выше ростом и на фото форма головы другая..."
Ага, строго кубическая...

eternity88 28 сентября 2018 | 09:07

eternity88: uyar11: и ежели б это целый полковник был, то от фуражек с пилотками залысина со лоба уже в полголовы была бы!

eternity88 28 сентября 2018 | 09:04

uyar11: "Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором..."
Ага, они в штаб как на биржу приходят - этот приказ берем, этот - не берем. Да и вообще любой уважающий себя "Полковник-герой России" завсегда проклятому загнивающему Лондону цветущую в Амурской области Николаевку предпочтет - там ить и климат субтропический, и природа цветущая, и девки наливные, за "хошькелдышапокажу?" ласкающие, и шала ... небодяженная!

(комментарий скрыт)

good_sky 28 сентября 2018 | 08:48

Здешние хомячки верят англичанам до безрассудства,
Бравирую своей ненавистью к России, впадая при этом в паскудство!

bekipp 28 сентября 2018 | 08:53

good_sky: а верить можно только Мюллеру

velbkeirf1 28 сентября 2018 | 08:55

good_sky: из паскудства эта публика никогда и не выпадала

rampa 28 сентября 2018 | 09:03

good_sky: по твоему нынешняя власть это Россия? И что эта власть сделала хорошего для России и людей России, что ты ее так защищаешь?

velbkeirf1 28 сентября 2018 | 08:52

есть только одно рациональное объяснение – Элиот Хиггинс всего лишь «говорящая голова», которая озвучивает нужную ЦРмУ и прочим западным военным и разведывательным конторам

goodman 28 сентября 2018 | 08:59

Авыдокажите! Стыдно, это же и от моего имени говорят!

rosta 28 сентября 2018 | 09:00

Ещё один гей-любитель ? Или хоть этот профессионал ?

rom8883 28 сентября 2018 | 09:02

Жалеют мужика. Покажи они фото, Путин велит ему назваться то ли сектантом, то ли филателистом, то ли ещё кем. А потом сиди потей перед Симоняншей.

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