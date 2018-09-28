Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого по делу об отравлении в Солсбери
Это некий сотрудник российской военной разведки, который предварительно проводил разведку на местности. Газета Дейли Телеграф пишет сегодня, что его имя британские власти пока держат в секрете.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 28 сентября 2018 | 08:39
Сейчас наши опять в доску изолгутся, потом Бриты высыпают три серии правды и весь Мир будет падать от хохота, глядя как Машка и проч. танцуют канкан.
Только чего-то грустно...
kottigr1 28 сентября 2018 | 08:44
kir_pich_101: Британия рубит РФ хвост частями.. Знают паразиты всё, но не торопятся рассказывать. Так Путин и его банда будут выглядеть еще тупее и смешнее..
eternity88 28 сентября 2018 | 08:48
kir_pich_101: Ну а чё, у них там все уже четко отрепитипитировано - от "ихтамнет" и "мытакихнезнаем" через "вашидоказательствафейк" и "этообычныебизнесмены" до "рукипрочьотгероияроссии!"
vilingrad 28 сентября 2018 | 08:41
Вова Путин: мы знаем этого третьего, ничего там криминального нет. Гражданский, турист, Герой России с Орденом Мужества:)
Вот дурак, и ловят его бриты, как в покере...
avp235 28 сентября 2018 | 08:42
Незадача вышла. А так все хорошо начиналось...
uyar11 28 сентября 2018 | 08:46
Эхолиберасам не понять...ослеплены ненавистью.
Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором.
Чепига выше ростом и на фото форма головы другая.
oldmen56 28 сентября 2018 | 08:55
uyar11: Чего бы проще: покажите обоих вместе.
djuga 28 сентября 2018 | 08:58
uyar11: Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором.
============================================================================
У нас на одном из центральных телеканалов уже который год крутят сказку-боевик "Морские дьяволы". Так там прыгает-бегает и каждый день спасает страну целый генерал-майор по кличке "Батя". А тут всего лишь полковник. Такое ощущение, что звания полностью девальвировались вслед за рублём.
Во времена моей службы я видел лишь пару полковников - комдива (потом стал генерал-майором) и комполка. Это были настоящие полковники! И было странно видеть "целого полковника" на должности комполка. А сейчас их развелось...
eternity88 28 сентября 2018 | 09:00
uyar11: "Чепига выше ростом и на фото форма головы другая..."
Ага, строго кубическая...
eternity88 28 сентября 2018 | 09:07
eternity88: uyar11: и ежели б это целый полковник был, то от фуражек с пилотками залысина со лоба уже в полголовы была бы!
eternity88 28 сентября 2018 | 09:04
uyar11: "Полковник-герой России не пойдет на лейтенантскую должность ликвидатором..."
Ага, они в штаб как на биржу приходят - этот приказ берем, этот - не берем. Да и вообще любой уважающий себя "Полковник-герой России" завсегда проклятому загнивающему Лондону цветущую в Амурской области Николаевку предпочтет - там ить и климат субтропический, и природа цветущая, и девки наливные, за "хошькелдышапокажу?" ласкающие, и шала ... небодяженная!
good_sky 28 сентября 2018 | 08:48
Здешние хомячки верят англичанам до безрассудства,
Бравирую своей ненавистью к России, впадая при этом в паскудство!
bekipp 28 сентября 2018 | 08:53
good_sky: а верить можно только Мюллеру
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 08:55
good_sky: из паскудства эта публика никогда и не выпадала
rampa 28 сентября 2018 | 09:03
good_sky: по твоему нынешняя власть это Россия? И что эта власть сделала хорошего для России и людей России, что ты ее так защищаешь?
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 08:52
есть только одно рациональное объяснение – Элиот Хиггинс всего лишь «говорящая голова», которая озвучивает нужную ЦРмУ и прочим западным военным и разведывательным конторам
goodman 28 сентября 2018 | 08:59
Авыдокажите! Стыдно, это же и от моего имени говорят!
rosta 28 сентября 2018 | 09:00
Ещё один гей-любитель ? Или хоть этот профессионал ?
rom8883 28 сентября 2018 | 09:02
Жалеют мужика. Покажи они фото, Путин велит ему назваться то ли сектантом, то ли филателистом, то ли ещё кем. А потом сиди потей перед Симоняншей.