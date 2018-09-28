Очередь дежурит у магазина в центре Москвы, где сегодня начнутся продажи новых смартфонов американской компании Apple
Люди начали там собираться еще несколько дней назад.
В Москве возле магазина re:Store на Тверской очередь за новыми iPhone XS и XS Max стала формироваться еще в начале недели. Словно в советские времена, фанаты ждут момента, когда новинку «выбросят» на прилавки. В ряды ожидающих сложно попасть, но места лишиться не сложно. Некоторые попытались стать палаточным лагерем. В среду потенциальные покупатели поставили первые кровати, палатки, стулья и даже написали правила поведения в очереди. Но полиция атмосферой вокзала на одной из центральных улиц российской столицы не прониклась. Подъехали полицейские, поинтересовались чья палатка, а затем ее хозяина забрали в отделение для «профилактической беседы». Новые смартфоны и часы были представлены еще 12 сентября, но Россия в число первых тридцати стран мира, где продажи уже идут, не вошла. Кстати, на Avito места в очереди продавались за суммы, сопоставимые с ценой самого аппарата. Минимальная цена iPhone XS в России — 88 тысяч рублей.
Некоторые люди в очереди признаются, что сами айфоны им не интересны, но они рассчитывают выгодно продать свои места.
Комментарии8
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rom8883 28 сентября 2018 | 08:36
Антисанкции на американские смартфоны ещё не ввели?
korikov 28 сентября 2018 | 08:49
rom8883: не во многих странах такие очереди за самым дорогим в мире смартфоном; в США, России, Франции, Германии, везде придурковатые фанатики готовы стоять сутками, чтобы купить сраную безделушку за 100 тыс. руб. Таких фанатиков нет только на Украине и в Африке, потому что там надо копить на такой телефон пол года, пол года голодать и не платить налоги, с их зарплатами.
vilingrad 28 сентября 2018 | 08:43
Так вот они, русские скрепы!!!
romantik56 28 сентября 2018 | 08:43
Вот и все, что нужно человекам...
oldsinka 28 сентября 2018 | 08:53
romantik56: вот и все,что нужно человекам...
Ой, и не говорите... Иметь!!! А дальше, у кого на что возможностей и воображения.
old_skull 28 сентября 2018 | 08:48
Уверен 99% из этих придурков-борцуны, которым " есть нечего" ...
sab171 28 сентября 2018 | 08:53
омона на них не напасешься, только отвернешься, они в очередь, как будь-то отечественных йотафонов им не хватает.
xrmosom 28 сентября 2018 | 08:54
Больные сектанты.