Очередь дежурит у  магазина в центре Москвы, где сегодня начнутся продажи новых смартфонов американской компании Apple

Люди начали там собираться еще несколько дней назад.

В Москве возле магазина re:Store на Тверской очередь за новыми iPhone XS и XS Max стала формироваться еще в начале недели. Словно в советские времена, фанаты ждут момента, когда новинку «выбросят» на прилавки. В ряды ожидающих сложно попасть, но места лишиться не сложно. Некоторые попытались стать палаточным лагерем. В среду потенциальные покупатели поставили первые кровати, палатки, стулья и даже написали правила поведения в очереди. Но полиция атмосферой вокзала на одной из центральных улиц российской столицы не прониклась. Подъехали полицейские, поинтересовались чья палатка, а затем ее хозяина забрали в отделение для «профилактической беседы». Новые смартфоны и часы были представлены еще 12 сентября, но Россия в число первых тридцати стран мира, где продажи уже идут, не вошла. Кстати, на Avito места в очереди продавались за суммы, сопоставимые с ценой самого аппарата. Минимальная цена iPhone XS в России — 88 тысяч рублей.

Некоторые люди в очереди признаются, что сами айфоны им не интересны, но они рассчитывают выгодно продать свои места.