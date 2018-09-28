Арестован бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков

Его обвиняют в хищениях в особо-крупном размере. По версии следствия, возглавляя радиостанцию, Кулаков снижал тарифы на рекламу, чем нанес Объединенной редакции МВД ущерб более чем в 20 миллионов рублей. Как пишет сегодня газета Коммерсант, сам бывший главный редактор отрицает корыстный мотив и объясняет свои действия кризисом на рекламном рынке. Андрей Кулаков – ветеран МВД. Во время второй Чеченской войны он возглавлял пресс-центр ведомства в Грозном. Был награжден «Орденом мужества» и медалями.