Арестован бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков
Его обвиняют в хищениях в особо-крупном размере. По версии следствия, возглавляя радиостанцию, Кулаков снижал тарифы на рекламу, чем нанес Объединенной редакции МВД ущерб более чем в 20 миллионов рублей. Как пишет сегодня газета Коммерсант, сам бывший главный редактор отрицает корыстный мотив и объясняет свои действия кризисом на рекламном рынке. Андрей Кулаков – ветеран МВД. Во время второй Чеченской войны он возглавлял пресс-центр ведомства в Грозном. Был награжден «Орденом мужества» и медалями.
Комментарии4
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vilingrad 28 сентября 2018 | 08:38
Орден мужества, Герой россии чепига... прощелыги, жулики, убийцы:)
rom8883 28 сентября 2018 | 08:39
Как преступник во власти, так с орденом.
democ 28 сентября 2018 | 09:01
rom8883: Власть сама себя и награждает.
democ 28 сентября 2018 | 08:59
Ордена и медали надо отменять. Они стали уже фетишем и способом иметь прибавку к зарплате, к пенсии, и доступность к различным льготам.