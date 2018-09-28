Американский миллиардер Илон Маск отвергает обвинения в подлоге и мошенничестве

Он уверяет, что всегда был честным и действовал в интересах инвесторов. Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд на главу компании «Тесла». Это связано с тем, что в конце лета Маск публично объявил о планах выкупа акций своей компании. Чиновники считают, что на самом деле бизнесмен не планировал этого делать и ни с кем не вел переговоров по данному поводу.