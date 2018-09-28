Испания поддерживает идею ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН
Премьер-министр страны Педро Санчес, выступая в Генассамблее, назвал «правильной» инициативу, которую ранее предложили Франция и Мексика. Право вето должно быть ограничено в случаях, когда речь идет о крупномасштабных преступлениях.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
efilika 28 сентября 2018 | 08:24
В наш адрес камень.
antimalin 28 сентября 2018 | 08:24
Испания поддерживает идею ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН
/////
Решать это будут постоянные члены Совбеза ООН, где нет консенсуса по данному вопросу.
Право вето должно быть ограничено в случаях, когда речь идет о крупномасштабных преступлениях.
/////
Вопрос в том, кто будет решать и определять т.н. "крупномасшатабность преступлений".
vilingrad 28 сентября 2018 | 08:31
antimalin: В случае ограничения "наложить" РФии не получится:)
kottigr1 28 сентября 2018 | 08:42
vilingrad:Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
michael_c 28 сентября 2018 | 08:54
Вангую ! Первой страной , против которой будет использовано это ограничение , это отнюдь не Россия с Ираном и Сирией а - Израиль .
alcatraz 28 сентября 2018 | 08:34
antimalin: Петух гамбургский, ты еще и по ООН специалист? Ну, ты ваще вундеркинд.!! Говно убрал в своем хлеву? Избу поправил?
vezdehod 28 сентября 2018 | 08:41
А наша Маша - Против.
xuato 28 сентября 2018 | 08:28
Нарушение Будапештского меморандума странами его подписантами: РФ, США, Францией, Британией, КНР должно быть приравнено к преступлению против человечества , и за такой косяк эти "гаранты" должны бить изгнаны из постоянных членов Совбеза ООН, а РФ вообще изгнана изчленов ООН как старна агрессор, подобно Сталинскому СССР после его нападения на Финляндию.
antimalin 28 сентября 2018 | 08:44
xuato: Нарушение Будапештского меморандума странами его подписантами...
//////
Меморандум не имеет силы международного договора, так как ни одна из 4-ки его не ратифицировала, включая Украину.
opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 08:29
Россия всегда против!
sam2018 28 сентября 2018 | 08:30
Что является крупномасштабных преступлением - ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, отравления химикатами Вьетнама или не доказанное отравление Скрипалей, которое выгоднее МБХ и Ко чем России?
ppvngavr 28 сентября 2018 | 08:32
Давно пора. Альтернатива этому - выход из состава постоянных членов СБ ООН всех, кроме России и Китая.
timwlad92 28 сентября 2018 | 08:33
Господа,странная позиция у страны испании которая свое вето на решение других накладывает с помощью карательных акций.
Так что запад опять попал пальцем в жопу описывая действие западного слона находящегося в посудной лавке.
Это как вчера госпожа стриженова с либералом на передаче время покажет начали описывать семейные отношения с западом к которым надо вернутся временами холокоста и геноцида против русского православия.
Вот это были самые якобы лучшие семейные отношения в понимании российской интелегенции.
e_rishka 28 сентября 2018 | 08:46
Как и кто будет оценивать масштаб преступления?