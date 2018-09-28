«Единоросс» Олег Кожемяко собирается идти на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец

Об этом он объявил сегодня, после того, как он был представлен региону в качестве исполняющего обязанности главы. Это уже не первый случай, когда представитель правящей партии, чей рейтинг в последнее время заметно упал на фоне пенсионной реформы, участвует в выборах как независимый кандидат. Сейчас в Приморье по местным законам самовыдвиженцы не могут баллотироваться, но Избирком уже подготовил поправки и предложил депутатам их принять.