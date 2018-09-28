«Единоросс» Олег Кожемяко собирается идти на выборы губернатора Приморья как самовыдвиженец
Об этом он объявил сегодня, после того, как он был представлен региону в качестве исполняющего обязанности главы. Это уже не первый случай, когда представитель правящей партии, чей рейтинг в последнее время заметно упал на фоне пенсионной реформы, участвует в выборах как независимый кандидат. Сейчас в Приморье по местным законам самовыдвиженцы не могут баллотироваться, но Избирком уже подготовил поправки и предложил депутатам их принять.
Комментарии9
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opiatnovyi63 28 сентября 2018 | 08:20
Самовчдвиженец от ВОЖДЯ?
vezdehod 28 сентября 2018 | 08:38
Волк в овечьей шкуре.
luger_max_otto 28 сентября 2018 | 08:41
Представитель партии жуликов и воров, коллаборирующих с чекистскими оккупантами России, решил изобрАзить из себя независимого кандидата. Надеюсь, избиратели это оценят надлежащим образом.
Хутинскую банду- на пуй.
arabtom 28 сентября 2018 | 08:28
Еще один на лету переобулся! Какие же они все-таки мерзкие твари!
goga_s 28 сентября 2018 | 08:31
Тут партийный, а тут - "..беспартийный..."!!!
В этом и есть вся суть ЕР-ких ЧЛЕНОВ !
fleyta6 28 сентября 2018 | 08:42
goga_s: Так некоторые командиры Красной армии, попав в окружение, уничтожали документы, срывали петлицы. Эти кандидаты -предатели своей партии и её сторонников, если таковые имеются, конечно. Но так поступает и высшее руководство России, создавая партию , но не вступая в неё!
vla7815 28 сентября 2018 | 08:35
Едрос, какой ты нафик самовыдвиженец ???? Кто тебе поверит ????? Те еще лучше скажи, что ты и не едрос вовсе и " утром мажешь бутерброд сразу масль: а как народ ? "
fleyta6 28 сентября 2018 | 08:35
Лучше и надежней ему баллотироваться от партии Туркменбаши, - там поддержка населением 100%!
putin_itogy 28 сентября 2018 | 08:51
"Самовыдвиженец" - "толкач, прекурсор путина".