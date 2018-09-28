Экипаж «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на китайской части ралли-рейда «Шелковый путь»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на китайской части ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

На заключительном этапе экипаж россиянина занял пятое место, однако это не помешало ему занять первое место в общем зачете по итогам китайской части.