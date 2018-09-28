Константинополь обосновал решение предоставить Украине автокефалию
Фанар утверждает, что никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Право хиротонии было предоставлено Москве «по финансовым причинам», «из необходимости» и «носило временный характер». Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым».
Об этом говорится в 29-страничном документе, в котором приводятся сведения из архивов. Историческое исследование проводилось при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece.
Комментарии17
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tuman13 28 сентября 2018 | 08:12
Конечно не передавал, ибо Киевская метрополия была создана Московским патриархатом, и никаким боком к Византийскому не относилась
kuxxxku 28 сентября 2018 | 08:13
tuman13: Кто дал право вонючему Стамбулу( от жженого угля) распоряжаться православными церквями?
putn_pnh 28 сентября 2018 | 08:26
kuxxxku: вонючему Стамбулу( от жженого угля)
Дык "Кузя" Гибралтаром проходил, откуда уголь? ))
u237 28 сентября 2018 | 08:26
kuxxxku: kuxxxku: кому то Стамбул, кому то Царьград
xuato 28 сентября 2018 | 08:33
kuxxxku: А почему Вы Пусть такой бред озвучит Кирилл или его диеамик Илларион. А я с удовольствием посмотрю на реакцию того, что имеет право называться "Православная церковь". Без томоса в РФ нет православных церквей, есть Руская секта, пока ведущая обряды по канону, но что дальше ждем бифуркацию.
vezdehod 28 сентября 2018 | 08:51
Если это произойдёт, то Гундяеву нужно брить бороду и переходить на службу в ФСБ.
mavviomi 28 сентября 2018 | 08:14
tuman13: Русь крестил Киев, валенок ты глупый.
u237 28 сентября 2018 | 08:21
mavviomi: ну что вы, он ведь знает , что памятник крестителю стоит в Москве, и она есть "третий Рим и четвертому не бывать", это и в документальном фильме "Иван Грозный" показывали
u237 28 сентября 2018 | 08:24
u237: P.S. и фильм то из тех времён
zztop1960 28 сентября 2018 | 08:17
tuman13: В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии. Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он. Священнослужитель подчеркнула, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.
punyoshohlai 28 сентября 2018 | 08:29
zztop1960: автокефалия РПЦ была самопровозглашенной
Это что получается? Кирилл Гундяев нелигитимен?
putn_pnh 28 сентября 2018 | 08:30
tuman13: ибо, вельми понеже, житие твое пёс смердящий...
ppvngavr 28 сентября 2018 | 08:26
Московская митрополия разорвала отношения с Константинополем и вышла из состава Константинопольского патриархата. А Киевская митрополия ОСТАЛАСЬ и по сей день пребывает в Константинопольском патриархате. Подробнее читайте в публикации:
"Русская и Украинская православные церкви": http://www.proza.ru/2018/09/23/1157
putn_pnh 28 сентября 2018 | 08:27
Российско-московская секта рискует остаться в меньшинстве.
forum_participant 28 сентября 2018 | 08:29
Эхо, где вы видели Константинополь? Стамбул, голубчик, Стамбул...
jblack2 28 сентября 2018 | 08:31
Церковь отделена от государства.
Но Порошенко слёзно просит её для Украины.
Можно дать её просителю лично, а не церкви.
velbkeirf1 28 сентября 2018 | 08:31
Вселенский патриарх -свадебный генерал за ненадобностью должность давно надо было упростить, но по традиции "а патриархи в греции есть?" был оставлен как артефакт в мусульманской стране