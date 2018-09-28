Константинополь обосновал решение предоставить Украине автокефалию

Фанар утверждает, что никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Право хиротонии было предоставлено Москве «по финансовым причинам», «из необходимости» и «носило временный характер». Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым».

Об этом говорится в 29-страничном документе, в котором приводятся сведения из архивов. Историческое исследование проводилось при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece.