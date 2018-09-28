Премьер Молдавии снова призовёт Россию вывести войска из Приднестровья. Об этом политик, как ожидается, объявит сегодня на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Власти Молдавии продолжают добиваться полного вывода российских войск из Приднестровья, заявил перед отъездом в Нью-Йорк Павел Филип. Глава правительства Молдавии напомнил: Генассамблея ООН в июне приняла резолюцию о выводе из непризнанной республики Оперативной группы российских войск. Она помогает проводить миротворческую операцию в Приднестровье и охраняет склады с вооружением, которое осталось в регионе после распада СССР.

Резолюция, несмотря на рекомендательный характер, поможет усилить международную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, надеется молдавский премьер. Присутствие в Приднестровье российских военных названо одной из главных угроз безопасности Молдавии в Национальной стратегии обороны на ближайшие годы, документ парламент принял в июле. Россия осудила резолюцию ООН, заявив, что она противоречит усилиям, которые ОБСЕ предпринимает для урегулирования конфликта в регионе.

Российские войска находятся в Приднестровье больше 25ти лет. Молдавия неоднократно требовала их вывода.