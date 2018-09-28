Премьер Молдавии снова призовёт Россию вывести войска из Приднестровья
Премьер Молдавии снова призовёт Россию вывести войска из Приднестровья. Об этом политик, как ожидается, объявит сегодня на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Власти Молдавии продолжают добиваться полного вывода российских войск из Приднестровья, заявил перед отъездом в Нью-Йорк Павел Филип. Глава правительства Молдавии напомнил: Генассамблея ООН в июне приняла резолюцию о выводе из непризнанной республики Оперативной группы российских войск. Она помогает проводить миротворческую операцию в Приднестровье и охраняет склады с вооружением, которое осталось в регионе после распада СССР.
Резолюция, несмотря на рекомендательный характер, поможет усилить международную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, надеется молдавский премьер. Присутствие в Приднестровье российских военных названо одной из главных угроз безопасности Молдавии в Национальной стратегии обороны на ближайшие годы, документ парламент принял в июле. Россия осудила резолюцию ООН, заявив, что она противоречит усилиям, которые ОБСЕ предпринимает для урегулирования конфликта в регионе.
Российские войска находятся в Приднестровье больше 25ти лет. Молдавия неоднократно требовала их вывода.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
antimalin 28 сентября 2018 | 08:20
Глава правительства Молдавии напомнил: Генассамблея ООН в июне приняла резолюцию о выводе из непризнанной республики Оперативной группы российских войск.
/////
Кто и когда выполнял резолюции Генассамблеи ООН, не имеющие юридической силы, и никого ни к чему не обязывающие?
Вопрос риторический.
Приднестровье-ПМР против вывода россиских войск, так что пусть Кишинев договаривается с Тирасполем.
alcatraz 28 сентября 2018 | 08:28
antimalin: Петушок гамбургский, ты и по Приднестровью специалист однако?
В 7.20 утра строчишь из Гамбурга? Да, уж.
Иди говно в хлеву убери...и изгородь поправь на участке...прежде чем писать ересь.Хаааааааааааа!
vilingrad 28 сентября 2018 | 08:35
antimalin: В 90х на русских пацанов из "голубых касок", что чтояли у моста Бендеры- Тирасполь было жалко смотреть, как на бездомгых собак. Парни в полной боевой выкладке просили сигарету или чего поесть. Холодно, голодно... Интересно, сейчас любит их Родина-мать? Хоть кормят бедолаг?
timwlad92 28 сентября 2018 | 09:03
А то как же vilingrad,и тогда кормили и сечасбкормят.
С голодной армией не навоюеешь.
Украина тому пример и молдавия которые утонули в дикой махровой корупции и верхушка власти сама по себе живет роскоши набирая долгов под гбязательства государств,а народ при этом выживает как может на подножем корму.
Как всегда либералы с интелентами стараются свое гнилье теми кто не дает окончатель истребить народ и прожрать государство.
vezdehod 28 сентября 2018 | 08:48
Этот премьер окончательно "заклевал" царя Дрдона - совсем его не слышно.
tuman13 28 сентября 2018 | 08:21
Пока не будут выведены склады вооружения - охрана складов будет там.
kir_pich_101 28 сентября 2018 | 08:22
Ссаной тряпкой!
Русский Мир...
tprfrund001 28 сентября 2018 | 08:32
"А бумажечку твою я махорочкой набью", "сидя на башне и хлебая суп из котелка".