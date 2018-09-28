Сергей Фургал сегодня вступит в должность губернатора Хабаровского края. В минувшее воскресенье он выиграл во втором туре выборов главы региона, обойдя «единоросса» Вячеслава Шпорта.

Своим приоритетом после вступления в должность главы Хабаровского края Фургал назвал решение острых социальных вопросов. Об этом он сказал в среду, когда ЦИК официально утвердил итоги выборов в регионе. Фургал не упомянул о конкретных мерах, но отметил, что приложит все усилия, в том числе, для решения вопроса с обманутыми дольщиками. Также победивший кандидат от ЛДПР обещал создать комиссию по защите бизнеса, и разобраться с зарплатой учителям и врачам. Правительство же, по словам Фургала, будет коалиционным. В него, по заверениям нового губернатора Хабаровского края, он пригласит профессионалов вне зависимости от их политических взглядов.

Отметим, что уходящий глава региона «единоросс» Вячеслав Шпорт, проигравший Фургалу во втором туре, за несколько дней до голосования предложил ему стать первым вице-губернатором. Кандидат от ЛДПР в ответ сначала согласился, однако позднее уточнил, что станет заместителем Шпорта только в случае своем поражения.

Сергей Фургал набрал на выборах губернатора Хабаровского края почти 70% голосов. «Единоросс» Вячеслав Шпорт получил лишь чуть менее 28%.