В деле об отравлении Скрипалей, по некоторым данным, появился третий подозреваемый
Он, как утверждается, также был сотрудником российской военной разведки.
Офицер ГРУ, который вскоре может стать третьим обвиняемым по так называемому «делу Скрипаля», приезжал в Солсбери для разведки местности еще до того, как в город привезли нервно-паралитическое вещество, позже задействованное в покушении. Это удалось выяснить британской разведке, пишет Daily Telegraph. По данным издания, задачей россиянина было спланировать атаку на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его имя, утверждает газета, известно следователям, но пока держится в секрете.
Ранее издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что выяснили настоящее имя одного из обвиняемых Руслана Боширова. По их данным, на самом деле мужчину зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ, награжден званием «Герой России». Между тем, в МИДе расследование о Боширове назвали «новым вбросом», который призван отвлечь внимание от того, что в действительности произошло в Солсбери.
Лондон считает исполнителями отравления россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. В Скотленд-Ярде отмечали, что эти имена могут быть вымышлены. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к ГРУ, а в Солсбери, где произошло покушение, приезжали как туристы.
Комментарии18
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serge_moro 28 сентября 2018 | 08:06
Видимо у главаря шайки Озеро есть одно таинственное желание ,довести людей до зверинного состояния ,чтобы те стали вешать на всех cтолбах охранку главного бандита. А сам Лидер преступной шайки горит желанием испытать те ощущения ,которые испытали перед смертью Чаушеску, Каддафи и Саддам Хусейн. Ведь он отчетливо понимает,что такие ощущения ни за какие деньги не купишь. А прожить жизнь и не испытать этот страх,как-то не по-диктаторски.
Предводитель шайки Озеро понимает,что далеко не каждый может заслужить те почести ,которые заслужили Каддафи,Чаушеску и Хусейн и он вправе рассчитывать,что его любимые бандерлоги наконец проснутся и исполнят свой долг ,как румыны , ливийцы и иракцы. Если же этого не произойдет,то он зря убивал ,травил и грабил этих мерзких людишек,которые не в состояние дать испытать своему душителю все прелести народного гнева и уйти наконец удовлетворенным в те места где его уже давно заждались Иосиф Сталин, Чаушеску и другие его братья по разуму
cromwel 28 сентября 2018 | 08:15
serge_moro: еще Бенитто Муссолини был. Потом болтался вверх ногамиина веревке с любовницей на пару.
ems1 28 сентября 2018 | 08:23
cromwel: Просто тотальная деградация государства поразила все общественные институты, включая руководство страны и спецслужбы.
ems1 28 сентября 2018 | 08:11
Если бы Путин не устроил клоунаду на ТВ с Бошировым и Петровым, то, скорее всего, не было бы и "третьего". А так он сам подставился, нагло соврав про "гражданских", этих подставил, что теперь каждая собака их узнаёт по голосу и внешности.
nns33 28 сентября 2018 | 08:20
ems1: Впечатление,что в этом " спектакле" принимали участие не профессионалы,а дилетанты. Всё организовано показательно глупо.
justlooking 28 сентября 2018 | 08:35
nns33: Впечатление такое, что Путин вообще не понимает, что такое современный мир и насколько он тесен. Видимо, его ближайшее окружение такие же маразматики.
vezdehod 28 сентября 2018 | 08:46
Пути Гундяева неисповедимы - времена "Штирлицов" канули в лета. Провал за провалом.
zztop1960 28 сентября 2018 | 08:11
Зато у российских спецслужбистов фуражка больше чем у британских
cromwel 28 сентября 2018 | 08:13
С таким счетом после третьего и десятого всплывет главный подозреваемый. И мы его хорошо знаем.
andy66 28 сентября 2018 | 08:13
а почему "был"?
zollendorf 28 сентября 2018 | 08:15
в МИДе расследование о Боширове назвали «новым вбросом//
А как же по другому? МИД тоже в деле, как и тот что выше.
zollendorf 28 сентября 2018 | 08:18
ГРУ РФ против Скотланд Ярда - слишком разные весовые категории.
Единственный шанс победы для ГРУ - скушать их, как аборигены Кука.
olfed 28 сентября 2018 | 08:22
наверное это тот культурный друг, который Боширову-Чепиге давно советовал посетить солберецкий собор.
cromwel 28 сентября 2018 | 08:35
olfed: скорее это был духовный наставник. Могли бы и сразу вместе поехать. Сообразили бы на троих, да и девка дешевле бы вышла. Кровать одна правда, Может и за итого не срослось...
zollendorf 28 сентября 2018 | 08:50
olfed: культурный друг, который Боширову-Чепиге давно советовал посетить солберецкий собор.//
А потом посоветовал пойти на ТВ.
sam2018 28 сентября 2018 | 08:33
Сегодня ночью Чепига исчез из списка героев россии в Википедии.
andy66 28 сентября 2018 | 08:35
Баширов на самом деле оказался Петровым, а Петров - Башировым! Чтобы никто не догадался!
"И почтальон сойдет с ума разыскивая нас!" (С)
grazschdanin 28 сентября 2018 | 09:03
Лондон считает исполнителями отравления россиян Руслана Боширова и Александра Петрова.
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Лондон считает,что и еврей Березовский самоповесился....
Я вот все жду опубликование видео с камеры на 2 этаже фасада скрипальского дома. Она в аккурат дверь входную снимала. Вместе с ручкой разумеется. И пока никто не заявил, что она несправна или у нее батарейки кончились.