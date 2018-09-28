В деле об отравлении Скрипалей, по некоторым данным, появился третий подозреваемый

Он, как утверждается, также был сотрудником российской военной разведки.

Офицер ГРУ, который вскоре может стать третьим обвиняемым по так называемому «делу Скрипаля», приезжал в Солсбери для разведки местности еще до того, как в город привезли нервно-паралитическое вещество, позже задействованное в покушении. Это удалось выяснить британской разведке, пишет Daily Telegraph. По данным издания, задачей россиянина было спланировать атаку на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его имя, утверждает газета, известно следователям, но пока держится в секрете.

Ранее издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что выяснили настоящее имя одного из обвиняемых Руслана Боширова. По их данным, на самом деле мужчину зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ, награжден званием «Герой России». Между тем, в МИДе расследование о Боширове назвали «новым вбросом», который призван отвлечь внимание от того, что в действительности произошло в Солсбери.

Лондон считает исполнителями отравления россиян Руслана Боширова и Александра Петрова. В Скотленд-Ярде отмечали, что эти имена могут быть вымышлены. Сами подозреваемые утверждают, что не имеют отношения к ГРУ, а в Солсбери, где произошло покушение, приезжали как туристы.