Илон Маск отреагировал на поданный против него судебный иск

Он заявил, что считает обвинения в мошенничестве необоснованными, поскольку всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов, передает CNBC.

Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Tesla после его записи в твиттере о том, что он допускает выкуп акций компании по цене 420 долларов и что финансирование этого решения обеспечено.