Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют
Он на 15% слабее своего «справедливого курса», говорится в обзоре банка. Аналитики прогнозируют укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар.
В последний раз рубль торговался на таком уровне в начале апреля, за два дня до очередного раунда американских санкций против российских миллиардеров и их компаний.
Комментарии4
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putin_itogy 28 сентября 2018 | 07:23
Ну, всё..
"Куплю жене сапоги"..(с)
yralez 28 сентября 2018 | 07:24
Озерцы натаскали рублей, все склады в банке забили.
Куда то девать их надо.
protoukrop 28 сентября 2018 | 07:32
Рубль может быть и недооцененный, но очень нестабильный. Стоит Лондону или Вашингтону легко покашлять в нашу сторону, как он сразу теряет 10-20%.
putin_itogy 28 сентября 2018 | 07:33
В невеликой россии настоящего,
самый НЕДО оценённый, путин.
Цены ему нет..