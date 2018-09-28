Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют

Он на 15% слабее своего «справедливого курса», говорится в обзоре банка. Аналитики прогнозируют укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар.

В последний раз рубль торговался на таком уровне в начале апреля, за два дня до очередного раунда американских санкций против российских миллиардеров и их компаний.