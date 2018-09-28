Жена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, начала сбор средств для независимого расследования дела мужа
Жена российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, начала сбор средств для независимого расследования дела мужа. К этому она собирается привлечь международных экспертов из Великобритании и Америки. Об этом Алла Бут рассказала газете «Известия».
Целью расследования стал пересмотр обвинений, основанных на ранее отмененных санкциях Совета Безопасности ООН в отношении россиянина. По ее мнению, «независимая экспертиза не только позволит восстановить доброе имя ее супруга, но и предоставит
России дополнительные возможности для освобождения предпринимателя».
Комментарии2
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lenin3 28 сентября 2018 | 07:24
Ага,вот куда можно направить деньги не вышедших в 60 лет на пенсию россиян.Там в американской "тюряге мается" ещё наркокурьер Ярошенко и последовательница Чапман Бутина,им тоже деньги ой как нужны.
А,может,все проще:у жены Бута деньги,заработанные на крови других,кончились,вот и решила поправить положение...
tanyaya 28 сентября 2018 | 07:30
А что же Ролдугин из виолончельки не достал?