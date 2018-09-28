Жена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, начала сбор средств для независимого расследования дела мужа

Жена российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы, начала сбор средств для независимого расследования дела мужа. К этому она собирается привлечь международных экспертов из Великобритании и Америки. Об этом Алла Бут рассказала газете «Известия».

Целью расследования стал пересмотр обвинений, основанных на ранее отмененных санкциях Совета Безопасности ООН в отношении россиянина. По ее мнению, «независимая экспертиза не только позволит восстановить доброе имя ее супруга, но и предоставит

России дополнительные возможности для освобождения предпринимателя».